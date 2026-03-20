Březen je na Netflixu plný zajímavých novinek. Tyhle si nesmíte nechat ujít

- Březen je v plném proudu a Netflix s náloží novinek nepolevuje
- Těšit se můžeme třeba na snímek Gangy z Birminghamu nebo dokument o Red Hot Chili Peppers
Pátek je tady a s ním pochopitelně i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát rozhodně nesmíme opomenout například celovečerní snímek Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, dokument o světoznámé rockové kapele Vzestup Red Hot Chili Peppers: Náš brácha Hillel nebo seriál na motivy díla proslulého norského spisovatele Jo Nesbø’s Detective Hole.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například zajímavou dokumentární minisérii s názvem Dynastie: Murdochovi, francouzský seriál z pařížského podsvětí jménem Fúrie Paříže nebo španělský dramatický seriál Té noci.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (Peaky Blinders: The Immortal Man)
- Datum premiéry: 20. 3. 2026
- Hrají: Cillian Murphy, Stephen Graham, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Tim Roth
Syn, se kterým se nestýká, se mu zaplete do spiknutí nacistů. Gangster Tommy Shelby na odpočinku se proto musí vrátit do Birminghamu, aby zachránil rodinu i celý národ. Držitel Oscara Cillian Murphy se vrací v roli kultovní postavy Tommyho Shelbyho v tomto velkolepém celovečerním filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, který režíroval Tom Harper a napsal Steven Knight.
Birmingham, rok 1940. Uprostřed chaosu druhé světové války se Tommy Shelby vrací ze svého dobrovolného exilu, aby čelil dosud nejničivějšímu zúčtování. V sázce je budoucnost rodiny i celé země, a tak se Tommy musí postavit svým vlastním démonům a rozhodnout se, zda se vyrovná se svým odkazem, nebo ho spálí na popel. Na rozkaz Peaky Blinders…