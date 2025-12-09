TOPlist

Jakub Karásek
Jakub Karásek 9. 12. 15:00
Tohle je nejprodávanější smartphone Q3 2025. Uhádnete, který to je?
  • Žebříček nejprodávanějších smartphonů ve třetím kvartále ovládly iPhony
  • Do TOP 10 se probojovalo pět (drahých) iPhonů a pět (levných) Samsungů

Agentura CounterPoint vydává každé čtvrtletí přehled o tom, které značky na trh dodaly na trh nejvíce smartphonů. Podle listopadového výzkumu ve třetím kvartále patřila první pozice Samsungu s tržním podílem 19 procent, následoval Apple s 18 procenty a Xiaomi se 14 procenty. Z hlediska prodeje jednotlivých modelů je ale situace diametrálně odlišná – hned čtyři nejprodávanější smartphony ve třetím čtvrtletí mají na zádech nakousnuté jablíčko.

Nejprodávanější smartphone 3. čtvrtletí

Stejně jako loni vládnou žebříčku nejprodávanějších smartphonů iPhony. Apple v tomto případě těží z toho, že jeho portfolio je výrazně užší než v případě jeho konkurentů, byť v posledních letech dochází k jeho rozšiřování. V absolutním počtu prodaných kusů sice Samsung prvenství v minulém čtvrtletí uhájil, je to ale dané tím, že na trh každoročně chrlí desítky různých telefonů s širokým cenovým rozpětím.

U Applu je situace výrazně jednodušší – každou generaci iPhonů tvoří pouze čtyři hlavní telefony, které občas doplní levnější jarní model. Díky této strategii žebříček nejprodávanějších telefonů dlouhodobě okupují zejména iPhony. Ve třetím letošním čtvrtletí žebříček ovládly loňské iPhony, neboť ty letošní do období mezi červencem a zářím zasáhly pouze minimálně. I tak ale mají v TOP 10 jednoho zástupce.

iPhone 16 v modré barvě

Nejprodávanějším smartphonem ve třetím čtvrtletí se stal základní iPhone 16, který si uzmul celá 4 procenta trhu. Na „pódiu“ jej poté doplnily sourozenecké modely iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max následované čtvrtým iPhonem 16e. Teprve pod nimi se usadila pětice telefonů od Samsungu, konkrétně Galaxy A15 5G, A06, A36, A56 a A16 4G s prakticky shodným podílem. Na desátém místě v žebříčku se překvapivě usadil letošní iPhone 17 Pro Max, který se přitom ve třetím čtvrtletí prodával pouze necelé dva týdny.

Skladba žebříčku jasně prozrazuje, že zákazníci Samsungu volí spíše levnější telefony, zatímco u Applu volí prémiové telefony s cenou nad 600 dolarů (ostatně v případě Applu nemají moc na výběr). Ještě v loňském roce měl Samsung ve stejném žebříčku vlajkový model Galaxy S24, letos se do TOP 10 žádný z vlajkových Samsungů neprobojoval.

CounterPoint odhaduje, že segment střední třídy nadále poroste, mimo jiné i díky prorůstání funkcí umělé inteligence do levnějších zařízení.

Kapitoly článku