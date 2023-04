Tohle je 5 funkcí Xiaomi 13, které si zaslouží vaši pozornost

Xiaomi 13 je aktuální vlajkový model čínského výrobce

Zároveň jde o jeden z nejzajímavějších smartphonů s cenou kolem 20 tisíc korun

Kvůli jakým funkcím byste se o Xiaomi 13 měli zajímat?

Xiaomi 13 spadá do ranku vlajkových telefonů, které vybočují svými rozměry. Kompaktní rozměry a do ruky skvěle padnoucí tělo však nejsou jedinou devizou aktuální vlajky od Xiaomi. Čím ještě dokáže zaujmout Xiaomi 13?

Kompaktní rozměry a hranatý design

Xiaomi 13 se řadí k telefonům, které cílí na milovníky menších displejů. A takových výrobců už moc není. Po tom, co Apple přestal vyrábět své iPhony mini, zbývá Asus a s přimhouřením oka i Samsung nebo Google a jeho řada Pixel. Malých a výbavou bohatých smartphonů je tedy jako šafránu.

Tělo kompaktního Xiaomi má rozměry 152,8 × 71,5 × 8,1 milimetru, hmotnost pak činí 189 gramů. Hranaté hliníkové tělo se skleněnými zády se dobře drží a k výborné ergonomii přispívá i plochý displej s úhlopříčkou 6,36″ (tabulka specifikací uvádí, že zabírá asi 89,4 % přední části těla).

Špičkový displej

Co je malé, to je hezké. A právě samotný displej, tedy jeho zobrazovací schopnosti, je další silnou stránkou telefonu. Hovoříme o AMOLED panelu se 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Díky kompaktní úhlopříčce 6,36″ je displej nádherně jemný (414 pixelů na palec).

Obrazová kvalita je na výborné úrovni, nechybí HDR10+ ani Dolby Vision a za slunečného počasí určitě oceníte vysokou svítivost až 1 900 nitů. Obrazovka má k tomu všemu jen titěrnou bradu (1,6 až 1,8 milimetru) a maličký kruhový výřez.

Kvalitní sestava fotoaparátů

Xiaomi 13 má v zadním fotomodulu hned tři fotoaparáty. Nejzajímavější je ten hlavní: 50Mpx s fázovým ostřením a optickou stabilizací. Fotí velmi detailní, ostré a barevně vyvážené fotografie. Díky optice od Leica můžete volit mezi fotorežimy Leica Vibrant (barevnější, líbivější odstíny) a Leica Authentic (přirozenější, realističtější odstíny).

Překvapivě znamenitou práci odvádí celá sestava i v noci, kdy se šum objevuje prakticky jen v úplné tmě. Za pochvalu určitě stojí i 12Mpx širokoúhlý fotoaparát nebo 10Mpx přibližovací snímač s funkcí 3,2× zoomu bez ztráty kvality, který umí i makro. Navrch je tu 32Mpx selfie kamerka, která skvěle zvládá i portrétní režim. Ukázku našich fotek z tohoto telefonu si můžete prohlédnout zde.

Velmistr v nabíjení

Vlajková loď Xiaomi 13 pochopitelně podporuje širokou škálu nabíjecích rutin. Tím základním budiž nabíjení kabelem a přibaleným adaptérem s výkonem až 67 W. Tímto výkonem dobijete 4500mAh akumulátor v těle telefonu na 100 % za 42 minut, a za necelých 10 minut na sympatických 30 %.

O chloupek lépe je na tom co do nabíjecího výkonu Xiaomi 13 Pro, který pracuje s až 120W výkonem. Základní Xiaomi 13 však nabízí ještě 50W nabíjení bezdrátovým standardem Qi (do 100 % za necelých 50 minut), anebo sdílení energie ze zad s výkonem až 10 W (například pro nabití sluchátek nebo chytrých hodinek v terénu).

Softwarová podpora

A nyní možná to nejdůležitější. Zákazníky totiž častokrát zajímá, jak dlouho jim telefon vydrží – tedy pokud o něj budou dobře pečovat, jak dlouho jim vydrží s plnou softwarovou podporou od výrobce. A Xiaomi v tomto ohledu nasazuje laťku celkem vysoko a dotahuje se třeba na Samsung.

Zařízení přichází s předinstalovaným Androidem 13 a grafickou nadstavbou MIUI 14. K tomu Xiaomi garantuje 3 velké aktualizace Androidu (tedy do verze Android 16) a ještě o rok delší podporu co se týče bezpečnostních aktualizací. Zároveň Xiaomi slibuje i dlouhou podporu své vlastní nadstavby MIUI. V ideálním případě tak s telefonem v klidu vydržíte minimálně 4 roky.