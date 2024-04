Tohle doma nezkoušejte: kutil si svépomocí zvětšil úložiště v iPhonu na čtyřnásobek

Má váš iPhone malé úložiště? Následující video ukazuje neobvyklé řešení

Kutil v něm s pomocí profesionálních nástrojů vyměnil původní NAND paměť za jinou

Celý proces je natolik složitý, že bychom jej nedoporučovali dělat nikomu

Rozborky mobilních zařízení a kutilská videa máme rádi, neboť díky nim získáváme představu o tom, jak se výrobcům daří do nových zařízení vměstnat čím dál výkonnější a sofistikovanější komponenty. Ještě lepší podívanou nabízejí videa, ve kterých kutilové provádějí různé úpravy a upgrady, jaké výrobci oficiálně nepovolují – vzpomeňme například na přidání sluchátkového portu do iPhonu 7, nebo výměnu Lightning portu za USB-C v iPhonu X. I následující video se bude týkat iPhonu, tentokráte poslední generace.

Výměna malého úložiště za větší

Kutilové z YouTube kanálu KingSener vyzkoušeli provést upgrade úložiště v iPhonu 15 Pro, a to ze základních 128 na 512 GB. Rozdíl mezi těmito paměťovými variantami v oficiálním Apple Storu činí 9 tisíc korun, tudíž se tento počin může vyplatit. Vzhledem k použitým nástrojům ale rozhodně není v domácích podmínkách realizovatelný.

Zveřejněné video zaujme především pečlivostí a profesionalitou samotné rozborky. Zatímco jiní youtubeři na kvalitu své práce příliš nehledí, kutilové z KingSener provádějí veškeré úkony s maximální precizností – iPhone nejprve opatřili ochranným sklem a lepícími páskami, aby v průběhu operace nedošlo k poškrábání těla. Tvůrci dokonce i přelepily čočky fotoaparátů, aby se na ně v průběhu prací neprášilo.

V podobném duchu se nesl i zbytek rozborky, která probíhala vcelku standardně – co šlo odmontovat, bylo odmontováno, co šlo odlepit, bylo odlepeno, co šlo odpojit, bylo odpojeno. Výsledkem celé akce byla vypreparovaná základní deska s hlavním hercem celého příběhu, jímž byl paměťový NAND čip. Ten původní s kapacitou 128 GB byl zničen, a to odvrtáním s pomocí CNC stroje až na samotné piny. Po důkladném vyčištění patice pak došlo k osazení nového čipu s větší pamětí, připevnění na místo a opětovného zkompletování celého telefonu.

I při opačném procesu bylo postupováno s naprostou pečlivostí – žádné slepení jen na oko, ale důkladné zkompletování obnášející pobyt pod UV lampou, dokonalé odstranění původního lepidla, vyfoukání útrob stlačeným vzduchem, nanesení lepidla, zahřátí a stlačení v lisu pro zachování voděodolnosti. Poslední krok v celém procesu byl ten nejdůležitější – stažení nejnovější verze iOS a její naflashování do nové paměti.

Pacient zjevně nové úložiště přijal a alespoň podle videa fungoval, jako by právě vyjel z továrny Foxconnu. Z logických důvodů však tento postup rozhodně nedoporučujeme provádět vlastními (ani cizími) silami – jistější výsledek získáte, když svůj iPhone s malou pamětí prodáte a zakoupíte model s větším úložištěm.