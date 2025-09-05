Tohle chceme od Samsungu! Trojitá skládačka od Huawei přichází v nové edici

- Huawei přichází na trh s novou verzí svého nadvakrát ohebného telefonu
- Huawei Mate XTs dostal pevnější konstrukci, výkonnější čipset a nový širokoúhlý fotoaparát
- Dostupnost je omezená a cena velmi vysoká
Samsung plánuje do konce letošního roku představit speciální ohebný smartphone se dvěma klouby, který bude mít v rozevřeném stavu tvar širokoúhlého tabletu s přibližně 10″ displejem. Podobné zařízení má už rok ve svém portfoliu značka Huawei a podle našich osobních zkušeností je to velmi působivé zařízení, i když velmi drahé a křehké. Čínská značka navíc nyní přichází s upgradovanou edicí, pravděpodobně, aby ještě více ukázala svůj aktuální náskok nad korejskou konkurencí.
Huawei Mate XTs: pevnější konstrukce a nové barvy
Huawei Mate XTs na první pohled vypadá navlas stejně jako jeho předchůdce. Design se navenek nijak nezměnil, stejné jsou dokonce i rozměry a hmotnost. Že v ruce držíte novější model poznáte jen podle nových barevných variant – původní červenou a černou nově doplňuje fialová a bílá.
V Huawei si malinko pohráli s celkovou konstrukcí, aby byla o něco odolnější. Telefon dostal nové panty, z nichž ten vnější má být o 23 procent pevnější, vnitřní pak o 16 procent. Nová je i osmivrstvá tlumící struktura s flexibilním designem, která má zvýšit odolnost pantů vůči nárazu o 35 procent. Tato struktura má design síta, které má v nejtenčím místě tloušťku pouze 0,02 mm. Huawei se chlubí i přesnou montáží pantů, díky které má být přesnost ohýbání do 0,1°.
Displej se oproti minulé generaci nezměnil, stále se jedná o 10,2″ LTPO OLED obrazovku s 3K rozlišením (poměr stran 16:11) a obnovovací frekvencí 90 Hz. Díky technologii COE s vysokou propustností světla má být spotřeba zobrazovače o 13 procent nižší. Displej lze ovládat nejen prsty, ale i stylusem M-Pen 3, který dokonce dokáže ovládat telefon na dálku.
Nová širokoúhlá kamerka
Osmiúhelníkový modul fotoaparátu na zádech vypadá stejně jako u původního modelu, avšak technika v něm se drobně změnila – došlo na výměnu širokoúhlé kamerky. Ve výsledku tak v ostrůvku „bydlí“ následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.4 až f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý s funkcí makro (od 2,5 cm) se světelností f/2.2
- 12Mpx periskopický s 5,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a clonovým číslem f/3.4
Celou sestavu pak ještě doplňuje 1,5Mpx multispektrální senzor, v displeji je potom zabudována 8Mpx selfie kamerka.
Výkonnější čipset
Huawei Mate XTs si polepšil i v oblasti výkonu, nasazen byl novější čipset Kirin 9020, který má nabídnout až o 36 procent vyšší výkon. Čipset je spárován s 16 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Kapacita akumulátoru zůstala 5 600 mAh, přičemž podporováno je jak kabelové nabíjení (až 66 wattů), tak i bezdrátové nabíjení (až 50 wattů). Operačním systémem je HarmonyOS 5.1.
Cena a dostupnost
Huawei Mate XTs se začne v Číně prodávat 12. září, a to za následující ceny:
- 16/256 GB za 17 999 CNY (asi 63 800 korun s DPH)
- 16/512 GB za 19 999 CNY (asi 70 900 korun s DPH)
- 16 GB/1 TB za 21 999 CNY (asi 78 000 korun s DPH)
- 16 GB/1 TB se stylusem za 22 499 CNY (asi 79 800 korun s DPH)
Stejně jako u minulé generace s dostupností na českém trhu počítat nemůžeme.