To tady ještě nebylo. Realme GT 8 Pro umí měnit vzhled fotoaparátu za pochodu

- Realme GT 8 Pro zaujme neobyčejným designovým prvkem
- Uživatel si bude moci vybrat jeden z více druhů modulu fotoaparátu
- Telefon také potěší vlajkovými parametry v čele se Snapdragonem 8 Elite Gen 5
Značka Realme příští měsíc odhalí novou řadu vlajkových smartphonů z rodiny GT, dočkat bychom se měli minimálně dvou modelů – základního Realme GT 8 a vybavenějšího Realme GT 8 Pro. Čínský výrobce už nějakou dobu láká na chystané novinky na sociálních sítích, kam vypouští drobné střípky o výbavě. Poslední upoutávka odhaluje originální prvek, který jsme v žádném smartphonu ještě neviděli.
Realme GT 8 Pro: ostrůvek s fotoaparáty podle nálady
Dnešní smartphony jsou si podobné jako vejce vejci – drtivá většina má velké displeje obklopené tenkými rámečky, kovové boky a skleněná záda. Prakticky jedinou možností, jak se odlišit, je design ostrůvku s fotoaparáty. A právě s tímto prvkem si Realme GT 8 Pro originálně pohraje.
Jak bude chystaný telefon vypadat, už víme – na internetu se před nedávnem objevil obrázek ukazující netradiční ostrůvek fotoaparátu obsahující nejen trojici čoček (dvě kruhové a jednu obdélníkovou), ale také dva šroubky po stranách. Nejnovější upoutávka ukazuje, k čemu budou tyto šroubky sloužit.
Realme GT 8 Pro bude prvním telefonem, u kterého si budete moci vybrat vzhled fotoaparátu. Pokud se vám nebude líbit čtvercový, budete si moci zvolit kruhový či obdélníkový – stačí přitom jenom odšroubovat ten stávající a přišroubovat nový. Měnit se bude pouze tvar a možná barva, rozmístění čoček bude pochopitelně fixní.
I když se jedná o unikátní nápad, nemyslíme si, že se masově uchytí – větší změnu telefon podstoupí, když mu jeho uživatel vymění ochranný kryt. S nimi to navíc u tohoto telefonu nebude jednoduché, neboť každý ostrůvek fotoaparátu bude zřejmě vyžadovat jiný obal s odlišně tvarovaným výřezem.
Nejnovější Snapdragon, 2K displej a 200Mpx teleobjektiv
I bez vyměnitelného ostrůvku pro fotoaparáty nebude Realme GT 8 Pro žádné ořezávátko. Podle upoutávek na sociálních sítích víme, že jej bude pohánět čerstvě představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, potvrzen je i jemný displej s 2K rozlišením a 200Mpx teleobjektiv.
Podle zákulisních informací se dále máme těšit na 7000mAh baterii se 120W nabíjením, až 16 GB RAM a nejnovější Android 16 s nadstavbou Realme UI 7. Premiéra telefonu se uskuteční někdy v příštím měsíci, přesné datum zatím není známé.