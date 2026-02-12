To nejlepší ze State of Play: dojemná Kena, brutální John Wick a Star Wars závody

- Sony dnes večer opět pořádalo svou konferenci State of Play
- Oznámilo několik nových her, včetně stylizované skákačky Kena: Scars of Kosmora
- Zmíněna byla i nová hra s Johnem Wickem, titul od tvůrců Left 4 Dead nebo korejské RPG Windless
Herní divize společnosti Sony pořádala svou klasickou akci State of Play, na které ukazuje aktuálně rozpracované novinky, ale také hry, které už co nevidět dorazí na trh. Během čtvrtečního hodinového přenosu bylo k vidění hned několik nových her, včetně závodní arkády ze světa Star Wars nebo zatím nepojmenovaného titulu s Johnem Wickem. Hráče na PC pak potěší, že tam míří Kodžimův epos Death Stranding 2.
Kena: Scars of Kosmora
Tvůrci ze studia Ember Studio představili pokračování stylizované 3D skákačky Kena: Bridge of Spirits z roku 2021. Nová hra s podtitulem Scars of Kosmora sleduje starší hrdinku Kenu na tajuplném ostrově Kosmora, ve kterém budete potkávat různorodou faunu i floru, přátelskou, ale i nepřátelskou.
Novinka bude opět sázet na emotivním příběhu, ale rozvíjí i samotnou hratelnost – důraz je kladen na nové elementární mechaniky, strategičtější souboje a práci s roztomilými spirituálními společníky, kteří s Kenou cestují, postupně rostou a odemykají nové schopnosti. Kena: Scars of Kosmora vyjde později v letošním roce na PlayStation 5 a PC.
4:Loop
Fanoušky kooperativních multiplayer her potěší nově oznámená novinka od tvůrců Left 4 Dead z Valve. Vytvořili nové studio Bad Robot Games a rovnou představili titul 4:Loop. V této rogue-like kooperativní střílečce, ve které se vy a tři vaši přátelé pokoušíte zachránit svět před ničivou invazí mimozemšťanů, která promění 99,99 % lidstva ve sklo. Hra zatím nemá datum vydání, ale brzy zamíří do beta testu.
Star Wars: Galactic Racer
Co vznikne, když se zkombinují závody Wipeout a svět Star Wars? Tvůrci ze studia Fuse Games, někdejší autoři série Burnout, přinesou v letošním roce na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S arkádové závody ze světa Hvězdných válek. Podíváme se na všechny známé lokace, ať už Tatooine nebo lesní mapu, která připomíná Kashyyyk.
Windless
Project Windless je open-world akční RPG od jihokorejského Kraftonu, konkrétně jeho pobočky v kanadském Montréalu. Hra je zasazené do fantasy univerza eposu Pták, který pije slzy. Hráči formují nové království tisíce let před událostmi knih, volí si cestu dle vlastních rozhodnutí v otevřeném světě.
V ukázce je patrný důraz na soubojový systém proti velkým bosům, ale masivním hordám nepřátel. Hlavní roli je zde nomádský ptačí bojovník Rekon, který vypadá jako obří humanoidní kohout. Titul ve vývoji pro PlayStation 5, zatím exkluzivně, datum vydání však oznámeno nebylo.
Nejmenovaná John Wick hra
Americké Saber Interactive (studio, které například provádělo port Kingdom Come: Deliverance pro Nintendo Switch) oznámilo AAA hru z univerza John Wick pro PlayStation 5, vyvíjenou ve spolupráci s režisérem Chadem Stahelskim a hlavní hvězdou Keanu Reevesem. Příběh se odehrává v období časové osy filmů, rozšiřuje lore s ikonickými i novými postavami a nabízí originální narativ.
Hra napodobuje filmový styl s kung-fu souboji, intenzivní jízdou, kinematografickými prostředími a novými interaktivními mechanikami. Cílem je dle tvůrců setřít hranice mezi filmy a hrami pro plně imerzivní zážitek. Oficiální název a datum vydání budou oznámeny až později, hra následně zamíří na PlayStation 5, Xbox Series X|S a PC.
Další novinky
Povedené příběhové RPG Ghost of Yotei se dočká po uvedení na podzim 2025 velké aktualizace s podtitulem Legends, v rámci které přibude kooperativní multiplayer režim až pro 4 hráče. Nový režim bude dostupný v rámci bezplatného updatu 10. března.
Dašlí velká zpráva se týká Death Stranding 2: On the Beach. Těšit se mohou hráči na PC, protože z konzolí se titul od Hidea Kodžimy přesune i na počítače s Windows, a to již 19. března. Chybět nebude podpora pro ovladače DualSense a také podpora pro ultra-širokoúhlé monitory.
Tvůrci přímo ze Santa Monica Studio oznámili velkou předělávku původní trilogie God of War, tzv. řecké série. Bližší info jsme nedostali, na remaku se ale pracuje a více bychom se o něm měli dozvědět ještě letos.