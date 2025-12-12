Tísňová komunikace na Androidu se dramaticky zlepší: nabídne sdílení videa

- V nouzové situaci občas vydá video za tisíc slov
- Do systému Android se chystá funkce Emergency Live Video, která umožní sdílet video s tísňovou linkou
- Bohužel bude tato novinka, alespoň prozatím, dostupná pouze na území Spojených států
Dostali jste se někdy do situace, kdy jste museli zavolat na tísňovou linku? Pokud jste odpověděli, že ne, patříte mezi šťastnější část populace. Pakliže byla odpověď ano, je poměrně pravděpodobné, že jste museli operátorům popisovat nějakou složitou situaci, kterou by bylo mnohem vhodnější řešit například přes videohovor. Právě tato funkce nyní míří do operačního systému iOS, byť prozatím pouze pro Spojené státy.
Videochat s operátorem v krizové situaci
Nová funkce, která se objeví v systému Android, dá uživatelům pevnější půdu pod nohama v nouzových situacích díky sdílení živého videa z jejich telefonu s operátory tísňové linky 911. Pokud například někdo zavolá na tísňovou linku kvůli lékařské pohotovosti, operátor může pomocí živého videa provést volajícího resuscitací, nebo první pomocí, dokud nedorazí záchranáři. Funkce Emergency Live Video přijde vhod také v situacích, kdy se někdo ztratil, je ve velkém stresu nebo jinak nedokáže jasně popsat, co se děje.
Během hovoru na tísňovou linku mohou operátoři zaslat žádost o živé video, kterou musí volající před sdílením videa schválit. Video je ve výchozím nastavení šifrováno a volající může kdykoli streamování zastavit. Podobná funkce se již nachází v systému iOS a nese název Emergency SOS Live Video, která byla spuštěna v roce 2024 a umožňuje uživatelům iPhone sdílet živý videopřenos nebo fotografie a videa z aplikace Fotografie.
Podle softwarového inženýra Androidu Alastaira Breezeho se Emergency Live Video od dnešního dne nejprve zavádí na bezpečnostních platformách RapidSOS, Motorola Solutions a Prepared911 v USA. Funkce pochopitelně vyžaduje smartphone Android s operačním systémem Android 8 nebo novějším a povolenými službami Google Play. Doufejme, že se podobná vymoženost co nejdříve dostane také do Evropy a snad i do našich zeměpisných šířek.