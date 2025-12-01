TOPlist

Android u vojáků? Izrael říká ne a prosazuje iPhone z důvodu bezpečnosti

Debaty o tom, jestli je lepší Android, nebo iOS asi nikdy neutichnou. Ať už jste na jedné, či druhé straně, případně jestli vás nechává tento žabomyší spor chladným, definitivní odpověď se nejspíše nikdy nedozvíme. Když se mezi sebou na toto téma handrkují běžní uživatelé, může to být v mnoha případech i zábava, nicméně tentokrát se do diskuze zapojil rovnou celý stát, konkrétně Izrael. Ten se poměrně překvapivě postavil na stranu giganta z Cupertina.

Android nepatří do ruky důstojníka, domnívá se IDF

Izraelské obranné síly (IDF) totiž v souvislosti s probíhající válkou v Gaze rozhodují o zpřísnění bezpečnostních opatření, především těch souvisejících s kybernetickými hrozbami. Aby jim ozbrojené složky blízkovýchodního státu mohly co možná nejefektivněji čelit, zvažují omezení pro své vyšší důstojníky, které by zahrnovalo zákaz chytrých telefonů s Androidem, alespoň pokud jde o pracovní použití. Konkrétně by vojáci s hodností podplukovník a vyšší měli pro pracovní účely využívat pouze iPhony.

Deník Jerusalem Post uvádí, že tento krok umožní IDF zavést přísnější kontroly a regulovat bezpečnostní aktualizace zařízení používaných těmito vysokými příslušníky armády. Má se za to, že tento krok je motivován předpokladem, že iPhony jsou bezpečnější než zařízení s operačním systémem Android. Izraelské zpravodajské služby tvrdí, že aplikace pro zasílání zpráv, včetně WhatsApp, jsou často využívány jako prostředek k získání utajovaných informací nebo instalaci malwaru, přičemž právě širší použití iPhonů by mělo jejich úspěšnost do značné míry omezit.



Hacker za MacBookem (ilustrační obrázek)



Dříve se tento příkaz vztahoval na hodnosti od plukovníka po náčelníka generálního štábu, což znamená, že nyní budou do tohoto okruhu zahrnuty stovky dalších vysokých důstojníků. Kromě těchto omezení provádí IDF interní cvičení a školení pro různé hodnosti, aby je seznámila s nebezpečím útoků využívajících sociálního inženýrství a omezila jejich zranitelnost skrze sociální sítě a aplikace pro zasílání zpráv, které mohou odhalit polohu důstojníků či jiné utajované informace.

