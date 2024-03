Testování ChatGPT-5 jede na plné obrázky. Víme, kdy si novou verzi vyzkoušíte

V létě se zřejmě dočkáme dalšího velkého vylepšení oblíbeného nástroje ChatGPT

OpenAI plánuje vydat nový model GPT-5

Podle vedoucích pracovníků má být „podstatně lepší“ než současné verze

Loni světem umělé inteligence zatřáslo vydání nového jazykového modelu GPT-4 od společnosti OpenAI, který posunul možnosti oblíbeného ChatGPT zase o level dál. Předplatitelé ChatGPT Plus se tehdy dočkali zejména přesnějších a lepších odpovědí, nemluvě o aktuálnějších znalostech modelu.

Nyní se mluví o další takové velké aktualizaci, očekávaném modelu GPT-5, jehož vydání může být již za rohem. V nedávném rozhovoru to zmínil samotný Sam Altman, generální ředitel OpenAI, když byl dotázán na příchod GPT-5.

ChatGPT-5 už letos v létě?

Nový únik ovšem uvádí, kdy se údajně nového modelu dočkáme. Podle něj by se mělo jednat již o letošní léto, až OpenAI dokončí poslední kolo interního testování. Přinejmenším to tvrdí nejmenovaní vedoucí pracovníci firmy, kteří měli možnost nový model vyzkoušet a pod příslibem anonymity popsali některá jeho vylepšení.

Jeden z těchto zaměstnanců o novém modelu prohlásil, že je „opravdu dobrý“ a „podstatně lepší“ než současné verze ChatGPT. Není však úplně jasné, co to znamená v praxi. Bude GPT-5 rychlejší než GPT-4? Bude přesnější a méně náchylný k nepřesnostem?

Tentýž anonym rovněž uvedl, že má OpenAI chystanému modelu poskytnout nové možnosti. Například by tak měl být schopen spouštět tzv. „agenty umělé inteligence“, kteří budou automaticky provádět určité úkoly. Spuštění této nové funkce by prý mělo být pro OpenAI poměrně velkou událostí. Aktuálně probíhá interní testování, jehož cílem je odhalit a vyřešit případné problémy ještě předtím, než nová verze dorazí na trh.

Pouze pro předplatitele

Pokud se v létě skutečně dočkáme GPT-5, rozhodně se neočekává, že by se tento model rozšířil i mezi běžné uživatele. Přístup k němu dostanou pravděpodobně jen předplatitelé ChatGPT Plus. Možná se k němu ale dostanete, pokud využíváte Microsoft Copilot. Spekuluje se také, že by nový model mohl umožnit zpřístupnění současného GPT-4 mezi všechny uživatele, tedy i ty neplatící.

Nesmíme zapomenout, že OpenAI na nových verzích ChatGPT jistě pracuje, seč může. Na záda jí totiž dýchají konkurenti v čele s Googlem a jeho novým Gemini 1.5. Kdyby v OpenAI usnuli na vavřínech, je téměř jisté, že by o současné místo na trhu přišli.