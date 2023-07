Test Volvo XC60 T8 Recharge: fešák v letech

XC60 je tu s námi už šest let

Plug-in hybrid s faceliftem dostal větší baterku a výrazně se zlepšil dojezd

K tomu se zvětšil výkon na 455 koní

Málokteré auto na trhu vám dnes bez nějakého rozsáhlejšího faceliftu bude po šesti letech dělat takovou parádu jako Volvo XC60. Zvenku téměř neviditelný facelift se totiž týkal především elektrifikovaného pohonu. Plug-in hybridy se posouvají kupředu každým rokem, a tak po faceliftu dostala XC60 nejen větší baterku, ale zlepšen byl i celkový výkon soustavy.

Vzhled: když něco funguje, nešahej na to!

U nás se říká: „Když něco funguje, nešahej na to.“ A ve Volvu se to očividně říká také, což je dobře. Skutečně nemám rád, když do vyváženého designu se v půlce života modelu „naroubuje“ například nový předek, aby seděl s aktuální modelovou řadou automobilky. Naše dnešní XC60 je úplný opak. Jen těžko byste přišli na to, co se v tom roce 2021 změnilo. Při porovnání odhalíte tak maximálně tmavší zadní světla a schované koncovky výfuku. Tu největší změnu přinesl facelift uvnitř, o tom ale až později.

Jinak je to stará dobrá XC60, která nepůsobí tak autobusově jako XC90, ale přitom nejde o žádné tintítko. Automobilka se jen trošku pohrála s výbavami. Nyní jsou k dispozici Essential, Corel, Plus, Ultimate a Polestar Engineered. Pro výbavu Plus a Ultimate (kterou je vybavena testovací verze) však nově Volvo nabízí ještě různá provedení. Bez příplatku si můžete vybrat více chromovaný exteriér Bright nebo námi testovaný Dark s leskle černými detaily. Za příplatek 30 000 Kč ještě můžete dostat Black edition pouze v černé barvě Onyx a samozřejmě se všemi černými detaily včetně loga.

Já jsem ale s naší Denim modrou byl spokojený. Ani po letech mě design nezačal nudit a hodnotím jej za nejpovedenější mezi SUV. Zepředu snad auto vůbec nestárne, nějaké ty roky jsou patrné maximálně zezadu.

Interiér: ještě bez inflace

Ani uvnitř nebudete určitě zklamáni. Minimalistický interiér sice vypadá jednoduše, necítíte se ale ošizeni, jako to někdy u novějších aut bývá. Materiály jsou dostatečně prémiové a zpracování na špičkové úrovni. Decentní obklad ze světlého dřeva a kombinace kůže je výborná. Pokud ovšem nevlastníte nové džíny, pak vám světlé sedačky nejspíš nepoděkují. Několik prémiových automobilek dnes dělá křištálovou hlavici voliče řazení a Volvo nechtělo zůstat pozadu, vypadá to skvěle a alespoň se snad neošoupe jako ta kožená.

Prostor uvnitř bude pro průměrnou rodinu víc než dostatečný. Auto je samozřejmě pořád stejně velké, což znamená 468 litrů zavazadlového prostoru a 1 395 l po sklopení sedadel. Vzhledově se uvnitř také nic nezměnilo, tak kde je ta slibovaná změna po faceliftu? Hádáte správně, projeví se až po naběhnutí infotainmentu.

Devítipalcový středový displej běží na operačním systému Googlu. To především znamená, že si perfektně rozumí nejen z hlasovým Google Assistant, ale hlavně s Google Maps. Dokáže dobře dopočítávat dojezd a ukazovat stav nabití v destinaci. Pamatuji si, jak v začátcích tohoto na výšku postaveného displeje Volvo trochu řešilo problémy s nepřehledností a porodními bolestmi nového systému. Dnes jde o jeden z nejstabilnějších systémů této doby, chybí mu za mě jen bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto.

Větší 12palcový displej řidiče je taktéž intuitivní, a především dobře čitelný díky matnému povrchu. Nabízí pouze dva režimy: tichý a navigace, ne že by na tom bylo něco špatně, konkurence však umí z digitálního přístrojového štítu vytěžit mnohem víc. Nechybí ani head-up displej, který automaticky upravuje jas a pozici si pamatuje spolu s nastavením sedadla.

Technika a jízda: co je moc to je příliš

Celým svým jménem se naše XC60 jmenuje T8 AWD plug-in hybrid. A možná až zde urazila XC60 ten největší krok. Plug-in hybridní pohon totiž od svého zrození skutečně vyzrál. Nová generace pohonu pořád kombinuje benzinový čtyřválec a elektromotor ale to změn je skutečně dost.

Ze spalovacího motoru byl odstraněn kompresor, který byl nahrazen start-generátorem C-ISG. Tato změna přinesla 6 kilogramů dolů ale dává vyšší výkon, nyní 70 koní. Nový je zadní elektromotor, ten dává nově 143 koní místo původních 87. Jízda čistě na elektřinu je tedy zas o něco hbitější. Elektromotor čerpá nového 3vrstvého akumulátoru s použitelnou kapacitou 14,9 kWh (dříve 10,9 kWh). Teoreticky byste tak měli dojet až 77 kilometrů čistě na elektřinu, dříve jste se zastavili zhruba na 50.

Asi by ale neměly zapadnout konečné hodnoty výkonu, protože jsou skutečně působivé. Točivý moment je 709 Nm, výkon 455 koní a zrychlení za 4,9 vteřiny. No… tak nějak nevím co na to říct. Zpátky na zem vás vrátí až maximální rychlost omezená na 180 km/h, jak to mají dnes všechna Volva.

A teď jak to všechno funguje na silnici. Začal bych první radou, která zní: nekupujte si tohle auto kvůli výkonu! Vážně bych chtěl potkat toho inženýra, který rozhodl že rodinné klidné auto, které vás motivuje možná tak koupit si zlatého retrívra, má mít 455 koní. Největším překvapení proto je, jak dobře umí auto výkon maskovat a dostávat se nebezpečně rychle na zapovězené rychlosti. Auto je skutečně dospělé, a to platí i o podvozku. Pořád mějte na paměti pohotovostní hmotnost 2 150 kg, ale sedí se pěkně nízko a dá se jet i docela zábavná rychlostní zkouška opuštěnou okrskou (ale musíte myslet, že jste ).

Nejdůležitější však je, že máte k dispozici dostatečné pružné zrychlení a než zabere spalovací motor pošoupne vás dopředu elektromotor. Rychlá jízda ale člověka nebude bavit dlouho, navíc je motor velmi citlivý na styl jízdy a snad exponenciálně mu roste apetit, a ještě budete muset vzadu rovnat dětské sedačky.

Již tradičně Volvům sedí spíše klidná a tichá jízda. Perfektně sladěné pohony se vzájemně doplňují bez poznatelného cuknutí a často musíte sledovat přístrojový štít, jestli si náhodou elektromotor nepomáhá spálenými dinosaury. Převodovka umí krásně plachtit a auto je skutečně nenáročné na řízení. Za volantem se dá skoro relaxovat čemuž pomáhají nejen masážní sedačky ale i armáda bezpečnostních andělů, kteří nad vámi neustále drží pohotovost.

Spotřeba a dojezd: podle sebe soudím tebe

Tohle je snad nejzrádnější kategorie při testování plug-in hybridu, proto při zkoušení auta s motory z obou světů strávím nejvíce času bádáním nad spotřebou a testovacími trasami. Pojďme to vzít hezky popořádku a začít ideálním scénářem. Auto máte hezky nabité a vyrážíte na krátký výlet nebo na cestu do práce. V takovém případě vás při startu čeká odhad dojezdu někde mezi 50 a 70 kilometry a světe div se, může být i reálný.

Ať dostávám do konce života každý den pokutu za parkování, jestli to není pravda, ale na rakouských okrskách jsem s autem najel 76 kilometrů čistě na elektřinu. Bylo to ale v podstatě bez rozjezdů a v ideálních podmínkách. Realita vás čeká někde mezi 50 a 60 kilometry pokud budete aspoň trošku pracovat s rekuperací a venku nebude -30.

Druhý scénář už je trošku komplikovanější, potřebujete ujet dlouhou trasu, která se skládá z města, okrsek i dálnice. Tady už se jednotlivé údaje mohou dost měnit. Já jsem si takový výlet udělal a měřil přesně 300 kilometrů tam a samozřejmě i zpátky. Na auto jsem nechal volbu pohonů. Na začátku jsem začínal s plnou baterií, končil jsem samozřejmě s vybitou a celkový výsledek byl 5,3 l/100 km po cestě tam a dokonce 4,9 l/100 km po cestě zpátky. Na dvoutunové SUV s 455 koni je to až nadlidský výsledek.

Poslední možností je jízda s čistě vybitou baterií a tady už se výsledky budou lišit skutečně hodně, jak jsem již říkal, tak spalovací motor má při dynamické jízdy opravdu žízeň. Dálnici s baterií na suchu tak budete zdolávat se spotřebou kolem deseti litrů, což pořád není závratné číslo. Ve městě se auto snaží pořád částečně doplňovat energii rekuperací, ale stejně nepočítejte se spotřebou pod 7 litrů.

Nejlepší spotřebu se mi podařilo vykouzlit klidnou cestou na okrsce za 5,8. Ani s vybitým akumulátorem tak auto není nějaký žrout, když už si ale koupíte plug-in hybrid nenabíjet by ho byla velká škoda. Pro zajímavost v Německu s plug-in hybridní XC60 jezdí podle spritmonitoru většina lidí za 5,7 litru celkově.

Parametry Volvo XC60 T8 Recharge Motorizace 2,0l benzínový motor přeplňovaný turbodmychadlem / elektromotor vzadu Maximální výkon 455 koní Poháněná náprava přední i zadní Spotřeba 1 l / 100 km, 19.1 kWh/100 km Hmotnost 2 150 kg Pohon benzin, elektřina Převodovka automatická, osmistupňová Akcelerace 0–100 km/h 5,7 s Maximální rychlost 180 km/h Délka 4 708 mm Šířka 1 902 mm Výška 1 651 mm Rozvor 2 865 mm Základní cena 1 674 700 Kč Cena testované výbavy 2 273 300 Kč

Hodnocení: blaze i draze

Vážně chci tomuhle autu něco vytknout, ale tentokrát to budu mít dost těžké. XC60 dozrála do nejlepších let nejen vzhledem ale i celkovou funkčností pohodlností podvozku a ticha v interiéru. Uvnitř najdete jen kvalitu a málo co by vám uvnitř mohlo vadit. Výborný dojezd na elektřinu doplňuje na svůj výkon velice slušná spotřeba spalováku. Rozpačitost proto hledám možná ve zvláštní věci onoho vysokého výkonu. Klidně půlka koní a trošku příznivější cenovka a tohle auto by bylo jasným kandidátem snad pro každou rodinu s nabíječkou před domem. Většinu z nás tak od koupi brzdí hlavně cenovka 2 273 300 Kč, což je opravdu dost a ve srovnání s BMW nebo Mercedesem skutečně neušetříte.

Volvo XC60 T8 Recharge 8.9 Vzhled a zpracování interiéru 9.0/10

















Propojitelnost s telefonem 9.5/10

















Technologická výbava 9.0/10

















Jízdní vlastnosti 8.4/10

















Spotřeba 8.5/10

















Dojezd na elektřinu 8.8/10

















Klady dojezd na elektřinu

interiér

spotřeba při klidné jízdě

kvalitní audiosystém Zápory cena

zbytečné přemotorovaná soustava