Test Mitsubishi Outlander: hybrid po Japonsku

Zlí jazykové tvrdí, že Japonci dělají všechno jinak, podivně, zvláštně a proto je bůh poslal na ostrov. Zkrátka dělají věcí po svém. Jasným důkazem je třeba Mitsubishi Outlander PHEV. Tedy plug-in hybrid, to je takový, který má spalovací motor, elektromotory, ale baterii byste měli dobíjet z elektrické sítě.

Velmi zajímavá nabídka

Hybridní Outlander patří mezi vůbec nejprodávanější plug-in hybridy. Ono není divu. Je to velké auto – velikosti Škody Kodiaq, s pohonem všech kol, hybridní technologií a přitom cena základní verze zůstává pod magickou částkou 1 milion korun. To je extrémně zajímavá nabídka.

Elektromobil

Jak to tak u plug-in hybridů bývá, jsou to 2 auta v jednom. Elektromobil a auto na konvenční pohon. Ani Outlander není výjimkou. I když je vše vlastně trochu jinak.





Co je tedy vlastně jinak? Většina hybridů je postavena tak, že elektromotor je součástí převodovky, takže spalovacímu motoru obyčejně vypomáhá. V případě Outlanderu je vše jinak. Je vybaven dvěma elektromotory – na přední a na zadní nápravě.

Při nízkých rychlostech (do 135 km/h nebo při požadavku výkonu do 70 kW) se totiž benzínový motor na pohybu vozu vůbec nepodílí. Když máte nabité baterie, tak to očekáváte. Ale děje se tak i v případě, že baterie nemá dost kapacity. V tomto režimu totiž benzínový motor funguje jako generátor, který vyrábí elektřinu pro oba elektromotory. Přes spojku je od pohonné soustavy odpojen. A běží tedy v takových otáčkách a takovém zatížení, aby elektromotory měly k dispozici dostatečné množství elektrické energie.

1 stupeň stačí

Přijde vám to na první pohled nesmyslné a podivné? No tak se nad tím zamyslete. Elektromotory čerpají energii jak z baterií, tak rovnou z generátoru. Takže zatížení benzínového motoru není přímo závislé na potřebě elektřiny. Díky tomu vždy běží v optimálním zatížení a s maximální efektivitou. To už dává smysl, ne?

Při vyšších rychlostech se přes spojku benzínový motor připojuje a přímo pohání přední kola. Tím, že se tak děje až při vyšších rychlostech, auto vlastně nepotřebuje převodovku, je zde jen jeden stupeň. Jako kdybyste pořád měli zařazenou pětku nebo šestku.

Pojízdní agregát

Takže je to skutečně tak, jako kdybyste měli elektromobil a v motorovém prostoru si navíc vozili benzínový agregát pro výrobu elektřiny. A při vysokých rychlostech pak máte klasický hybrid. Složité? Rozhodně. Funkční? Bez chybičky.

Po městě

Pokud máte dostatečně nabitou baterii, můžete jet na elektřinu rychlostí až 135 km/h, takže bez lokálních emisí můžete jezdit nejen po městě, ale i po dálnici. Baterie má kapacitu 13,8 kWh, což znamená, že bez potřeby spouštění spalovacího motoru ujedete více než 50 km. To by mělo komfortně stačit pro každodenní dojíždění do práce.

A brzdou provozu určitě nebudete. Přední elektromotor nabídne výkon 60 kW, zadní potom 70 kW.

Režimy

Nad jízdními režimy máte velkou kontrolu. Buď můžete nechat automatický, nebo volit podle aktuální potřeby.

Tlačítkem EV aktivujete elektrickou jízdu. Pokud nepřekročíte rychlost nebo nepromáčknete plynový pedál až na podlahu, pojede vůz pouze na elektřinu z baterie, bude to tedy elektromobil. V tomto zimním období to ale také znamená, že vůz nebude topit – ze tří výbavových stupňů (INTENSE, INSTYLE a INSTYLE+) je elektrické topení k dispozici jen pro vyšší dva stupně.

Jinak je jízda na elektřinu přesně taková, jak čekáte. Tichá, dynamická, komfortní.

Dalším režimem je SAVE. Ten zvolíte v okamžiku, kdy nechcete, aby z baterie ubývala energie. Pokud máte polovinu kapacity a zmáčknete toto tlačítko, systém pořád bude držet +- tuto hodnotu.

Posledním režimem je CHRG, tedy nabíjení. Benzínový motor bude pořád běžet a bude dobíjet elektromotor. To se hodí, pokud vyjedete s prázdnou baterií, ale v cíli budete potřebovat jet jen na elektřinu.





Nabíjení

Z popisu výše už je jasné, že baterii může dobíjet přímo samotný benzínový motor. Ale to není zase tak moc ekologické. Baterie se samozřejmě dobíjí i brzděním – rekuperací.

Aby měl plug-in hybrid smysl, musíte jej dobíjet z elektrické sítě. Můžete dobíjet z domácí zásuvky 230 V. Dodávaná nabíječka má výkon 2,3 kW. Naplno dobije baterii za cca 5 hodin.

Kromě toho je možné využít i veřejné dobíjecí stanice. První procenta letí do baterie rychle, pak se nabíjení zpomaluje, jak to tak u těchto baterií bývá. Při našem testování jsme dobíjeli výkonem cca 12 kW.

Připraven na Grid

Kapacita baterie přes 13 kWh není zrovna málo. A Outlander je připraven se o kapacitu baterie podělit. Je vybaven systémem V2H, který umožní použít baterii v autě pro provoz domácnosti – topení, svícení, vaření atp.

Systém nemusí sloužit jen v případech, kdy došlo k výpadku elektřiny, ale může i vyvažovat extrémy v síti. Když bude málo elektřiny, pomůže nedostatek vyrovnat a až bude zase přebytek, může se do baterie uložit. Potřebujete k tomu ale speciální wallbox, který kromě nabíjení umí energii z auta „vycucnout“ zase zpět a pohánět celý dům. Možná s tímto Mitsubishi předbíhá dobu, nám se ale tento systém hodně líbí.

Dálkové ovládání

V roce 2020 samozřejmě nemůže chybět vzdálený přístup k vozu pomocí smartphonu. Mitsubishi ale opět sází na svoje vlastní řešení. Systém není připojený k internetu, ale naopak, vytváří vlastní Wi-Fi síť. Se svým telefonem se pak k této síti připojíte a můžete si zobrazit informace o voze, řídit časy dobíjení, ale také aktivovat elektrické topení či klimatizaci. Wi-Fi síť má samozřejmě své limity, především co se týče dosahu. Pokud ale máte auto v garáži v rodinném domě, dosah by neměl být problém.

Technologie

Outlander je technologicky parádně vybavený. Nechybí LED světlomety, včetně dálkových. Ve výbavě najdete automatické brzdění zamezující srážce – rozpoznává auta, ale i chodce. Adaptivní tempomat umí sám držet odstup od vozu před vámi. Bezpečnost podpoří systém pro hlídání jízdního pruhu i sledování mrtvého úhlu.

Infotainment

Infotainment existuje ve třech variantách. Základní nabídne displej o úhlopříčce 6,1″ a kromě příjmu digitálního rádia DAB nenabízí nic zajímavého. Další dva systémy nabízí už 8″ displej, přidávají podporu Apple CarPlay a Android Auto (jen po kabelu). Liší se jen přítomností GPS navigace.

Ovládání má své nedostatky, především ve velikosti ikon a v rychlosti odezvy vidíme velký prostor pro zlepšení. Malé ikony se při jízdě zkrátka těžko trefují a moderní infotainmenty fungující jako rychlé smartphony jsou zkrátka mnohem hbitější. Tady Mitsubishi ztrácí.

Jízda

Outlander je postavený na poctivé technice, podvozek snese i české rozbité okresky, tak jak to SUV obvykle umí. Není to auto na honění se po okreskách, jeho výhody jsou jinde. Velkým benefitem je pohon všech kol, o který bývají hybridy obvykle ochuzené. Tady jde o poctivou čtyřkolku, kdy opravdu zabírají všechna kola.





Co se týče spotřeby, záleží samozřejmě na tom, jak budete nabíjet a jak budete kombinovat jízdu na elektřinu a na benzín. Za celý měsíc vlastně ani nemusíte benzínový motor nastartovat a můžete jezdit jen na elektřinu.

Na vůz dostanete registrační značku EL, takže dosáhnete na všechny výhody, které elektromobily mají, jako je neomezené parkování na modrých zónách v Praze nebo možnost jezdit zadarmo po dálnicích. Poměrem cena/výkon pak nemá Outlander PHEV vůbec žádnou konkurenci.