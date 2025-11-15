Tesla má problém! Stahuje přes 10 tisíc domácích baterií, hrozí u nich vznícení

- Automobilka Tesla čelí velkému problému s domácími bateriovými články
- Přes deset tisíc z nich musí stáhnout z australského a amerického trhu
- Jestli se problém netýká i dalších regionů prozatím není jisté
Tesla má ve svém portfoliu nejen elektromobily, ale také spoustu příslušenství. Mezi něj patří třeba domácí baterie Powerwall 2, což je dobíjecí lithium-iontová baterie pro stacionární domácí skladování energie, abyste měli pro svou Teslu vždy připravenou energii. Nyní ale musí firma z Texasu řešit nepříjemné problémy s jejich bezpečností – v loňském září byla společnost nucena stáhnout některé baterie z australského trhu, přičemž nyní tuto svolávací akci rozšířila také na Spojené státy.
Přes deset tisíc vadných baterií od Tesly
Vada bateriových článků dodávaných třetí stranou může způsobit, že některé jednotky přestanou normálně fungovat, což vede k přehřátí, a v některých případech i ke vznícení, které způsobují menší škody na majetku. Podle americké Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků Tesla obdržela 22 hlášení o přehřátí, šest hlášení o kouři a pět hlášení o menších škodách na majetku v důsledku požáru, avšak naštěstí žádné hlášení o zranění.
Stažení se týká přibližně 10 tisíc baterií, které byly prodány prostřednictvím webových stránek společnosti Tesla a certifikovanými spolupracovníky Tesly v období od listopadu 2020 do prosince 2022. Dotčené jednotky lze identifikovat podle značky Powerwall 2 vytištěné na boku, avšak Tesla uvádí, že téměř všechny z nich již vzdáleně vybila, takže již nepředstavují provozní riziko. Zbytek bude odborně „zneškodněn“ jejich techniky.
Tesla bez dalších nákladů odstraňuje a vyměňuje všechny zasažené jednotky Powerwall 2 a informuje o tom zákazníky prostřednictvím své mobilní aplikace, přičemž firma upřednostňuje výměny a uvádí, že certifikovaní instalační technici se přímo spojí se všemi uživateli, které tato nepříjemnost postihla. Je prozatím otázkou, zda se problém netýká ještě většího množství uživatelů a jaký vliv budou mít vadné baterie nejen na hodnotu akcií Tesly, ale také na důvěru zákazníků.