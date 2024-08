Ramzan Kadyrov jezdí v Cybertrucku s kulometem. Prý jej dostal od Elona Muska

Asi není potřeba představovat čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, který se v poslední době dostal do hledáčku médií především v souvislosti s válkou na Ukrajině. Kadyrov na svůj účet na Telegramu umístil video, na kterém se projíždí v novém Cybertrucku, později pózuje na korbě u připevněného kulometu.

Kadyrov said he received a Tesla Cybertrack from Elon Musk. He promised to send it to the "special military operation" zone and attached a machine gun to it.

"Elon, thank you! Come to Grozny, I will receive you as the most dear guest! I do not think that our Russian MFA will be… pic.twitter.com/m72fg2G2PU

