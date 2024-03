Tesla chystá aplikaci pro Apple Watch, potvrdil Elon Musk

Jedna z majitelek Tesly si na sociální síti X postěžovala, protože se ji při návštěvě masážního studia vybil iPhone a když chtěla odjet, zjistila, že nemá jak vůz odemknout. Situace se vyřešila telefonátem z recepce manželovi, který vůz odemkl na dálku. Nešťastnice v příspěvku označila Elona Muska a zeptala se, jestli by nebylo možné elektromobil odemknout prostřednictvím Apple Watch nebo jiných chytrých hodinek.

well it finally happened. my phone died & I got locked out of my tesla ☠️

thankfully the massage place let me use their phone & hubby unlocked it from his phone

not sure why the car can’t be unlocked using an Apple Watch or other smart watch. any chance this could be…

— Danielle💃🏼 (@dani_elle831) March 1, 2024