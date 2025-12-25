Těšíte se na videoherní Bondovku? Tahle zpráva vám radost neudělá

- Chystaná bondovka 007 First Light dorazí s mírným zpožděním
- Od původního data je nový termín posunutý o dva měsíce
- Ve hře od dánského studia se objeví i Lenny Kravitz a Gemma Chan
Už od prvního traileru na hru 007 First Light se nadšení fanoušci Jamese Bonda tetelí blahem. Hrdinu z románů britského spisovatele Iana Fleminga dostalo za úkol znovu přivést k životu ve videoherní podobě známé dánské studio IO Interactive, jež má na svědomí především úspěšnou sérii s holohlavým zabijákem jménem Hitman. Právě úspěch této série je velkým příslibem pro hráče v tom, že minimálně pasáže týkající se nepozorovaného postupu úrovněmi budou mít vývojáři v malíku. Také první hratelné ukázky, ve kterých jsme se podívali i na Slovensko, vypadají více než slibně.
Na herní bondovku si počkáme o dva měsíce déle
Není se co divit, že očekávání jsou poměrně vysoká a to zcela po právu. Ačkoli datum vydání bylo vcelku příznivé, nyní dorazila smutná zpráva – IO Interactive bohužel oznámilo odklad. „007 First Light je náš dosud nejambicióznější projekt a tým se plně soustředil na to, aby přinesl nezapomenutelný zážitek s Jamesem Bondem, který spojuje dechberoucí akci, cestování po světě, špionáž, gadgety, automobilové honičky a mnoho dalšího. Jako nezávislý vývojář a vydavatel nám toto rozhodnutí umožňuje zajistit, že zážitek bude od prvního dne splňovat úroveň kvality, kterou si hráči zaslouží,“ vysvětluje svůj vztah k vyvíjené hře dánské studio.
„Hra se vyvíjí dobře a je plně hratelná od začátku do konce, takže tyto dva měsíce navíc nám umožní dále vylepšit a zdokonalit zážitek a zajistit, že při uvedení na trh dodáme co nejsilnější možnou verzi. Jsme přesvědčeni, že to zajistí dlouhodobý úspěch hry 007 First Light, a upřímně oceňujeme trpělivost a pokračující podporu, které se nám dostává od okamžiku, kdy jsme hru představili. Těšíme se, až vám na začátku roku 2026 přineseme další novinky ohledně hry 007 First Light,“ pokračují vývojáři.
Pokud se také nemůžete nového herního pojetí Jamese Bonda již dočkat, nyní si do kalendáře zakroužkujte datum 27. května 2026, kdy hra dorazí na pluty fyzických a digitálních obchodů, pakliže hra nedostane další odklad. IO Interactive zveřejnila první trailer k hře 007 First Light již v červnu a v září pak podrobné informace o hratelnosti. Ve hře se také objeví známé celebrity jako Lenny Kravitz a Gemma Chan.