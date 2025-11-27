Těšíte se na nový iPad mini? Na OLED si nejspíše počkáte skoro rok

- Nejmenší iPad v portofilu Applu údajně příští rok dostane zásadní vylepšení
- Jako první „nePro“ tablet z Cupertina by mohl dostat OLED displej
- Hned rok potom by se mohl dočkat také populární iPad Air
V portfoliu tabletů od Applu zaujímá model s označením mini zvláštní místo. Zatímco někteří nechápou samotný smysl jeho existence, pro jiné je naopak jediným iPadem, za který se vyplatí utratit těžce vydělané peníze. Pokud patříte do té druhé kategorie, nejspíše už nějakou dobu netrpělivě vyhlížíte nástupce s OLED panelem. Známý leaker Instant Digital nyní přišel s informacemi, které se týkají jeho uvedení na trh. A bohužel moc pozitivní nejsou.
iPad mini dostane OLED nejspíše v příštím roce
Tablety z dílny Applu mají přeci jen o poznání delší životní cykly, než například jeho chytré telefony, tudíž není až tak překvapivé, že současná generace iPadu mini, která spatřila světlo světa v říjnu roku 2024, se letos následovníka nedočká. Co ale netušíme je, kdy se nástupce může ukázat široké veřejnosti. Nynější tvrzení z čínského leakera na sociálních sítích se shoduje se zprávami agentury Bloomberg a korejských médií, které naznačují, že iPad mini dostane OLED displej již v roce 2026.
Instant Digital tímto potvrzuje předchozí spekulace, že Apple učiní iPad mini druhým modelem ve své řadě iPadů, který bude využívat technologii OLED displeje, přičemž následovat ho bude iPad Air, jež by se pravděpodobně měl dočkat nejdříve v roce 2027. V současné době jsou OLED panely vyhrazeny pro modely iPad Pro. Panely OLED umožňují individuální rozsvěcení každého pixelu, což ve srovnání s jinými běžnými technologiemi displejů vede k přesnější reprodukci barev a hlubší černé. Poskytují také vysoký kontrast, rychlejší odezvu, lepší pozorovací úhly a větší flexibilitu designu.
Pro iPad mini 8 Apple pravděpodobně použije čip střední třídy A19 Pro, který se nachází v iPhone Air. Apple vyrobil čip A19 Pro na vylepšeném 3nanometrovém procesu N3P třetí generace, který přináší mírné zlepšení rychlosti a účinnosti. Podle Gurmana se očekává, že iPad mini od Apple s OLED displejem a vylepšenou odolností a také nejspíše bude dražší. Apple by za něj mohl účtovat až o 2500 korun více, přičemž současná cena iPadu mini začíná na 14 490 korunách.