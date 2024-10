Tenoučký iPhone 17 Air není mýtus. Apple našel klíčového partnera pro výrobu

Stále více se hovoří o novém iPhonu 17 Air, která má dorazit příští rok

Díky displejové technologii OLED TDDI od firmy Novatek má nabídnout extrémně tenkou konstrukci

V portfoliu má nahradit model Plus, přestože i Air by měl nabídnout velkou úhlopříčku displeje

Apple je v posledních letech přímo uhranutý ztenčováním svých produktů. U iPhonů už to tak patrné není, ale třeba u tabletů ano. Poslední iPad Pro je dokonce nejtenčím zařízením svého druhu na trhu, v pase má pouze 5,1 milimetru. A příští rok se americký technologický gigant údajně chystá uvést extrémně tenký iPhone 17 Air.

Nový iPhone 17 Air

Spekulace jedou na plné obrátky už několik měsíců. Kamenem úrazu je model iPhonu s přídomkem Plus. Letos Apple přinesl již jeho třetí generaci, avšak bez velkého úspěchu na trhu. Pro rok 2025 tedy vyhlíží zásadní změnu, a sice nový iPhone 17 Air, jehož hlavní předností má být tenká konstrukce.

Konkrétní detaily ohledně designu nebo rozměrech zatím neznáme. Server Digitimes však přinesl informaci o novém klíčovém partnerovi, který má s Applem na vývoji zbrusu nového iPhonu pracovat. Jde o tchajwanského výrobce displejových panelů Novatek, který příští rok dokončí výrobu svých zobrazovačů typu OLED TDDI.

Obrazovka typu OLED TDDI

OLED TDDI (Touch and Display Driver Integration) je technologie, která kombinuje ovládání dotykové obrazovky (Touch Driver) a řízení displeje (Display Driver) do jednoho čipu. Tato integrace umožňuje zjednodušení návrhu displejů a snížení nákladů na výrobu, protože není nutné používat samostatné čipy pro ovládání dotykové vrstvy a zobrazení.

Kromě jiného také může výrobce díky využití této technologie zredukovat rozměry koncového zařízení na minimum. To je přesně to, o co Applu jde. Mírně upravený OLED panel by totiž měl být součástí výbavy očekávaného iPhonu 17 Air, rovněž označovaného jako iPhone 17 Slim.

Ten by dle některých spekulací měl příští rok nahradit model Plus a postavit se po bok iPhonu 17, 17 Pro a Pro Max. Lze očekávat, že nový tenký iPhone Air také nabídne velkou úhlopříčku, jako model Plus, ale jeho hlavním benefitem bude tenká a lehká konstrukce.

„Kombinace nového modelu SE a tenkého modelu by mohla stačit k tomu, aby se iPhone v roce 2025 vrátil k významnému růstu. Myslím, že telefon ve stylu Air bude přinejmenším větším hitem než přístroje mini a Plus z posledních let,“ uvedl na adresu očekávaného tenkého iPhonu v srpnu analytik společnosti Bloomberg Mark Gurman.