Tenké tělo a klávesa Copilot. Takto má vypadat jeden z prvních AI počítačů

Už za pár týdnů se odehraje malá počítačová revoluce. Na trh totiž přijdou první počítače s ARMovým procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite, který se pokusí napodobit téměř čtyři roky starý úspěch jablečných procesorů Apple Silicon. Snapdragon X Elite byl představen už loni na podzim, avšak první stroje s ním mají být uvedeny až v polovině letošního roku. První z nich se ukazuje na sérii uniklých obrázků.

Takto bude vypadat jeden z prvních AI počítačů

První počítače se Snapdragonem X Elite dorazí už v příštích dvou měsících, přičemž očekáváme, že s nimi přijde hned několik výrobců najednou. Jedním z prvních strojů má být počítač Lenovo Yoga Slim 7 14 2024 Snapdragon Edition, jehož podobu odhalil důvěryhodný informátor WalkingCat.

O chystaném notebooku nemáme v tuto chvíli žádné podrobnosti týkající se parametrů, takže si musíme vystačit pouze s tím, co vidíme na obrázcích. Chystaný stroj na první pohled zaujme tenkým tělem, do kterého se stěží vejdou porty USB-C. Po obvodu jsou vidět celkem tři, pravděpodobně poběží ve specifikaci USB 4 – Thunderbolt je totiž technologie Intelu. Na pravé straně pak ještě vidíme sluchátkový port a zapínací tlačítko, pravděpodobně s integrovanou čtečkou otisků prstů.

Yoga Slim 7 má dále disponovat vystouplým rámečkem s webkamerou, rozměrným touchpadem a klávesnicovým blokem obklopeným výduchy reproduktorů. Součástí klávesnice bude speciální klávesa sloužící k otevření AI asistenta Copilot.

Jaké budou mít počítače se Snapdragonem X Elite výhody?

Microsoft se snaží prosadit ARMové procesory již několik let, avšak stále se mu to nedaří. Redmondští jako jejich hlavní zbraně propagovali ohromnou výdrž, velkou míru zabezpečení nebo instantní konektivitu, ovšem ukázalo se, že náskok oproti konkurenci zase tak velký není. Veškeré benefity navíc smazal operační systém Windows on ARM, který si nedokázal poradit s mnoha programy či ovladači navrženými pro architekturu x86/64.

Nová generace počítačů s procesorem Snapdragon X Elite na tom má být výrazně lépe – tento čip má být velmi úsporný, a přesto si má poradit například s náročnými hrami. Kromě toho bude jeho hlavní zbraní neurální jednotka, která je podstatně výkonnější než v případě konkurenčních procesorů. Zatímco NPU má v případě Snapdragonu výkon 45 TOPS, u Intelu je to 10 TOPS a u AMD 16 TOPS. Z tohoto důvodu zřejmě počítače s čipsetem od Qualcommu dostanou některé exkluzivní funkce.

Jednou z těchto funkcí má být AI Explorer. Tato stěžejní novinka chystaná do příští velké aktualizace Windows 11 má plnit funkci inteligentního systémového vyhledávače, který porozumí přirozenému jazyku. Toho využije k vyhledávání dřívějších konverzací, dokumentů, webových stránek nebo obrázků (např. otevři mi fotku psa, kterou mi poslal Franta minulou středu). Tato funkce bude vyžadovat velký výkon neurální jednotky, a proto prý u ní Microsoft nastavil poměrně přísné minimální požadavky na hardware:

ARMový procesor

Alespoň 16 GB RAM

Minimálně 225GB úložiště (celkem)

Neurální jednotka na úrovni Snapdragonu X Elite.

Tyto požadavky jsou podle informátora Albacore uvedené v kódu příští velké verze Windows 11 (24H2). V první vlně tak bude AI Explorer pravděpodobně omezen pouze na počítače se Snapdragonem X Elite, neboť žádný jiný procesor zatím tyto požadavky nesplňuje.

První AI počítače už příští měsíc

První počítače se Snapdragonem X Elite zřejmě dorazí už příští měsíc, svá želízka v ohni představí hned několik výrobců v čele s Microsoftem. Redmondští by měli v předvečer vývojářské konference Build odhalit spotřebitelské varianty Surface Laptopu 6 a Surface Pro 10, v jejichž útrobách mají tikat jak čipy od Intelu, tak právě zmiňovaný Snapdragon X Elite.

Jsme zvědaví, jakou Microsoft zvolí cenotvorbu – odhadujeme, že modely se Snapdragonem budou vzhledem ke svým schopnostem dražší než „běžná“ produkce s Intelem.

