Telefony Sony z trhu nezmizí. Společnost podepsala klíčovou smlouvu

Sony s výrobou telefonů rozhodně nekončí

Bude se soustředit na tři různé cenové třídy

Nové informace prozradila mnohaletá smlouva s Qualcommem

Sony rozhodně vyrábí neuvěřitelně zajímavé telefony, které častokrát nabízí již dávno „zapomenuté“ funkce. Problém je v tom, že se dlouhodobě neprodávají příliš dobře. To samozřejmě vybízí k otázce, jestli se japonský gigant nechystá mobilní divizi ukončit a soustředit se na jiná odvětví, kde se mu daří mnohem lépe. Dobrou zprávou je to, že minimálně několik následujících let se to nestane. A to jak u prémiového segmentu, tak u střední třídy.

HTC, LG…

Podobným způsobem už svět telefonů přišel o LG smartphony a z velké části i o HTC, i když tam můžeme občas vídat náznaky návratu. Sony je rozhodně následovat nebude, jak nyní trochu překvapivě prozradil Qualcomm. Známý výrobce čipů oznámil v tiskové zprávě podepsaní mnohaleté spolupráce se Sony. Konkrétně jde o využití čipsetů Snapdragon pro vlajkové modely, vyšší třídu a střední třídu.

Zároveň se dá z prohlášení vyčíst, že se nechystá žádné rozšíření do nižší cenové kategorie, kde většinou vévodí čínské značky a ostatně i třeba Samsung má problémy konkurovat agresivní cenové politice. Sony by se svými prémiovými cenami hodně narazila. Základním modelem tak zůstane pravděpodobně Sony Xperia 10, která je momentálně již v páté generaci.

V tiskové zprávě se uvádí, že „společné úsilí Sony a Qualcommu se zaměří na integraci pokročilých mobilních platforem Snapdragon společnosti Qualcomm Technologies do budoucích řad chytrých telefonů Sony, které uživatelům poskytnou rozšířenou funkčnost, vyšší výkon a působivější uživatelské zážitky“.

„Xperia 1 V, která je nejnovější vlajkovou lodí Sony a je poháněna mobilní platformou Snapdragon 8 Gen 2, byla zákazníky velmi dobře přijata. Těšíme se na pokračování naší spolupráce se společností Qualcomm Technologies. Vždy nasloucháme našim zákazníkům, abychom mohli vyvíjet špičkové technologie, které splní a předčí jejich očekávání, a věříme, že nám Qualcomm pomůže i nadále posouvat odvětví kupředu,“ dodal Tsutomu Hamaguchi, ředitel divize mobilních komunikací Sony.

Zrovna v minulém roce u Sony Xperia 1 IV nebyl Qualcomm skvělou volbou. Novinka v podobě telefonu Sony Xperia 1 V tak má co napravovat. Jestli se to povedlo, si řekneme již zanedlouho v samostatné recenzi.