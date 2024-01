Telefony budoucnosti budou bez umělé inteligence poloviční. Revoluce u Samsungu odstartuje už za pár dní

Rok 2024 bude rokem generativní umělé inteligence ve smartphonech. Budou kopírovat trend, který se v posledních dvou letech napevno usadil ve světě počítačů. A bude to jihokorejský Samsung, který bude chtít, podobně jako u skládacích zařízení, ukázat své technologické inovace a funkce jako první. Už za pár dní nás čeká premiéra pravděpodobně nové řady Galaxy S, která by měla být prošpikovaná umělou inteligencí. Bude umět vše od A do Z, a dokáže ze smartphonu udělat daleko efektivnější a užitečnější zařízení, než tomu bylo doposud.

K čemu všemu budou telefony od Samsungu využívat umělou inteligenci? To je zatím velká neznámá, na kterou nám pomůže hledat odpověď svět počítačů a webových služeb. Ty už dnes dokážou věci, které byly ještě před pár lety nemožné. S umělou inteligencí se samozřejmě experimentovalo už dříve, ale kýžené výsledky se dostavily až v několika předchozích letech.

Pomocí AI například dokážeme na počítačích generovat obrázky podle textového zadání, hudbu nebo videa, rozpoznávat hlasy, překládat, vytáhnout to nejdůležitější z psaného textu nebo navrhnout jeho alternativní podobu. Umělá inteligence zvládne být vaším rádcem na každém kroku, je natolik trénovaná, že vám umí odpovědět na všechny všetečné otázky. A mnohem víc. Možnosti a výsledky umělé inteligence se zlepšují prakticky každým měsícem, a tak lze čekat, že bude mít AI stále větší okruh využití. A to, nejen ve světě počítačů, ale i ve světě smartphonů.

Sledujte Galaxy Unpacked 2024!

Samsung už v pozvánce na akci Galaxy Unpacked 2024, která se uskuteční 17. ledna v kalifornském San José, nastínil označení Galaxy AI, což bude sada nástrojů od Samsungu spojená s umělou inteligencí. Zatím nejsou jasné její konkrétní možnosti a mantinely, ovšem všechno nasvědčuje tomu, že se bude jednat o stěžejní funkci, která změní náš pohled na využívání smartphonů. Díky stále výkonnějším mobilním čipsetům je navíc šance, že by se velká část výpočetních úloh mohla konečně přesunout z dosud preferovaného cloudu přímo na mobilní zařízení. A to by znamenalo, nejen rychlejší odezvu v odpovědích, ale i mírnění obav o využití soukromých dat, které byste jinak sdíleli se vzdálenými servery.

Umělá inteligence je velkým tahákem, byť si mnozí z nás zatím neumějí představit, k čemu ji ve smartphonu použít. Jakmile však nové telefony začnete používat, stane se pro vás AI naprosto přirozenou záležitostí, na kterou se budete každý den spoléhat. Bude třešničkou na dortu, který bude mít několik vzájemně se velmi dobře doplňujících vrstev – ze špičkového displeje, výkonného procesoru, povedené grafiky a unikátních fotoaparátů. Zajímají vás konkrétní funkce a to, co umělá inteligence v řadě Galaxy už velmi brzy dokáže? Nalaďte si přímý přenos z akce Galaxy Unpacked 2024, a sledujte mobilní revoluci mezi prvními Začínáme 17. ledna v 19:00 hod. na YouTube kanálu Samsungu, popř. na webu Samsung.cz.