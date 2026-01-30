Telefon nebo powerbanka? Redmi Turbo 5 Max s 9000mAh baterií je oficiální

- Xiaomi představilo nový telefon Redmi Turbo 5 Max s obří baterií
- Ta je dokonce největší v celé historii této populární značky
- Můžeme tedy očekávat nekompromisní výdrž, ale telefon toho nabízí mnohem víc
Značka Redmi, která spadá pod Xiaomi, se zaměřuje na telefony s co možná nejlepším poměrem cena / výkon a novinka Turbo 5 Max není výjimkou. Ve své cenové relaci nemá co se výbavy týče takřka žádnou konkurenci a dobrou zprávou je, že se tohoto telefonu možná dočkáme i u nás. Co všechno tedy Redmi Turbo 5 Max nabízí?
iPhone od Redmi
Nebudeme chodit okolo horké kaše – Redmi Turbo 5 Max vypadá jako základní iPhone 17. Ať už vertikálně orientovaným duálním fotoaparátem, nebo oranžovým kabátkem, který je opravdu jako pěst na oko. Jinak je to ale vlastně docela sympaticky působící telefon s hliníkovým rámečkem a pořádnou odolností dle norem IP66, IP68, IP69 a IP69K.
Telefon si tedy poradí i s tlakovou vodou a potěší také přítomnost ultrasonické čtečky otisků prstů, což bývá běžné spíše ve vlajkové kategorii. Turbo 5 Max je, vzhledem k opravdu monstrózní baterii, tenký a lehký telefon. V pase má 8,15 mm a váží 219 gramů, což jsou lepší hodnoty než u iPhonu 17 Pro Max, proti kterému má ale takřka dvojnásobnou baterii.
Displej, který se může pochlubit tenkým vnitřním rámečkem, má velikost 6,83 palce a jedná se o AMOLED panel. Nabízí 1,5K rozlišení (2772 × 1280 pixelů), frekvenci 120 Hz a jas o hodnotě až 3200 nitů. Displej podporuje standard HDR10+, Dolby Vision a díky pulzně šířkové modulaci 3840 Hz je také velmi šetrný k očím uživatele.
Výborná výbava v čele s obří baterií
Hlavní devízou této novinky je baterie s obří kapacitou čítající 9 000 mAh. V rámci telefonů Xiaomi a obou podznaček (Redmi a Poco) a se jedná o největší baterii, která u nich kdy byla použita a dá se očekávat klidně třídenní výdrž na jedno nabití. Baterii doplňuje 100W nabíjení, které by mělo být dostatečně svižné a také reverzní drátové nabíjení s výkonem 27 W.
Vzhledem k obří baterii může Redmi Turbo 5 Max posloužit v případě nouze i jako powerbanka pro jiný telefon. O pohon této novinky se stará procesor Dimensity 9500s od MediaTeku, což je 3nm čipset s osmi jádry a grafickým akcelerátorem Immortalis-G925 MC12. Procesor je spojen s pamětí LPDDR5X RAM (12 nebo 16 GB) a vnitřním úložištěm 256 či 512 GB.
Fotoaparát je pouze duální a nabízí rozlišení 50 + 8 Mpx. Jedná se o tradiční sestavu hlavního a ultra-širokoúhlého objektivu, přičemž primární fotoaparát se může pochlubit objektivem se světelností f/1.5 a optickou stabilizací obrazu. Selfie kamerka nabízí rozlišení 20 Mpx a telefon běží z krabice na systému HyperOS 3, který je postaven na Androidu 16.
Cena a dostupnost
Redmi Turbo 5 Max je aktuálně k dispozici v Číně, a to ve čtyřech barevných provedeních – bílém, černém, světle modrém a oranžovém. Základní verze s pamětí 12 + 256 GB vychází na 2 199 jüanů, což je zhruba 7 790 korun. Na globální trhy, velmi pravděpodobně i včetně Česka, by se tento telefon měl dostat jako Poco X8 Pro Max.