Telefon nebo módní doplněk? Motorola Razr 60 přichází v unikátní Swarovski edici

Motorola na veletrhu IFA představila několik nových produktů, ale došlo i k obléknutí několika stávajících zařízení do nového kabátku. Jednou z takových „novinek“ je kupříkladu ohebný smartphone Motorola Razr 60, na jehož nové variantě Motorola spolupracovala se známým rakouským výrobcem broušeného křišťálu, společností Swarovski. Obě značky nyní na český trh přichází se speciální kolekcí, která obsahuje nejen zmíněné véčko, ale i speciální pouzdro a bezdrátová sluchátka.

Motorola a Swarovski: Brilliant Collection

Nová kolekce Motoroly nazvaná Brilliant Collection obsahuje celkem dvě zařízení:

  • Smartphone Motorola Razr 60 v limitované edici s krystaly Swarovski, jehož povrch je inspirovaný prošívanou kůží a zdobí jej 35 ručně zasazených krystalů, z toho jeden velký krystal s precizně vybroušenými 26 fazetami na pantu. Krystalický efekt obsahují i všechna postranní tlačítka.
  • Sluchátka Moto Buds Loop v exkluzivní barvě Pantone Ice Melt vykládané krystaly Swarovski, které odráží světlo jako náušnice.

Součástí balení je navíc ještě prémiové pouzdro na smartphone s poutkem přes rameno.

Smartphone Motorola Razr 60 je šperkem už sám o sobě, jedná se o stylový skládací smartphone, který spojuje retro design legendárního „véčka“ s moderními technologiemi. Po otevření nabídne velký dotykový displej, zatímco v zavřeném stavu působí kompaktně a elegantně. Je ideální pro ty, kdo chtějí něco originálního, co zaujme na první pohled.

Moto Buds Loop jsou bezdrátová sluchátka, která zaujmou netradičním designem kombinujícím špuntovou konstrukci obloukově propojenou s úchytem za ucho. Díky tomuto provedení sluchátka dobře drží při sportovních aktivitách. Sluchátka navíc naladila společnost Bose, díky čemuž poskytují perfektní zvuk.

Hardwarové parametry Motorola Razr 60

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 15, čipset: Mediatek Dimensity 7400X, octa-core, 4× 2,6 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G615 MC2, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:
Rozměry: 73,99 × 171,30 × 7,25 mm (otevřený), 73,99 × 88,08 × 15,85 mm (zavřený), hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IP48

Displej, konektivita a baterie

6,9", P-OLED, rozlišení: 1080 × 2640 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 25mm, 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/3.0", 1.12µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 25mm, 1/3.14", 0.7µm, HDR, 4K video

Cena: 31 990 Kč

Kompletní specifikace

Cena a dostupnost

Smartphone Motorola Razr 60 stojí samostatně na českém trhu 17 500 korun, sluchátka pak přijdou zhruba na 3 500 korun. Pokud si však chcete dopřát originální kolekci ozdobenou krystaly Swarovski, připravte si částku 24 990 Kč. Kolekce bude na českém trhu dostupná již od zítřejšího dne.

