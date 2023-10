Telefon kolem zápěstí. Motorola ukázala boží koncept budoucnosti

Čínské Lenovo prezentovalo na akci Tech World koncept ohebného telefonu

Ten vylepšuje prototyp z roku 2016

Do masové výroby má ale stále ještě daleko

Ohebné smartphony v současné době zažívají nevídaný boom, především díky Samsungu a jeho telefonům Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5. Ty jsou postavené na principu ohebného kloubu, který se v případě potřeby umí rozevřít a uživateli nabídnout větší pracovní plochu. Ačkoli by se mohlo zdát, že koncept ohebných telefonů je již vymyšlený a teď nastává fáze zdokonalování, někteří výrobci s tímto nesouhlasí. Mezi ně patří kupříkladu čínské Lenovo, které se na akci Lenovo Tech World 2023 prezentovalo vlastním konceptem ohebného telefonu.

Lenovo to se svým konceptem nevzdává

Ten není veřejnosti úplně neznámý. Lenovo koncept ohebného smartphonu, který se „omotá“ kolem vašeho zápěstí, představilo už v roce 2016. I když s ním vzbudil značnou pozornost, zařízení až příliš vypadalo jako rozpracovaný koncept a jeho uvedení na trh si v té době dovedl představit jen málokdo. Smíšené reakce Lenovo od dalšího vývoje nicméně neodradily a následujících sedm let se věnovalo vylepšování prototypu. Ten nyní prezentovalo na vlastní akci a nutno podotknout, že nevypadá vůbec špatně.

Stále se jedná o ohebný OLED panel, který je přizpůsobený na to, aby se obepnul okolo vašeho zápěstí. Kromě toho, že nová verze vypadá z designového hlediska mnohem lépe, zvládne koncept ohyb do několika dalších poloh, čímž se mu rozšiřují možnosti použití. Nechybí například možnost s konceptu „postavit stan“ či jej ohnout do polohy, která připomíná myš Surface Arc od Microsoftu.

Lenovo, respektive Motorola, která má v rámci společnosti vývoj konceptu na starosti, dostala prostor v rámci přibližně dvou minut. Ačkoli se to nemusí zdát jako mnoho, jedná se téměř o dvojnásobek času, který byl pro ohebný koncept vyhrazen před sedmi lety. I přes značný pokrok to prozatím nevypadá, že by se Lenovo v dohledné době chystalo k masové produkci tohoto zařízení. Doufejme, že v roce 2030 nám čínská firma už představí pokročilejší prototyp.