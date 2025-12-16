Telefon jako powerbanka? Xiaomi chystá „žiletku“ s 10 000 mAh, velké plány má i Honor

- Kapacity baterií ve smartphonech nadále porostou
- Značky Honor a Xiaomi chtějí příští rok dosáhnout hranice 10 000 mAh
- Honor takto velké baterie nasadí do zbrusu nové řady telefonů Honor Win
- Xiaomi chce pro změnu stejnou kapacitu vtěsnat do těla o tloušťce 8,5 mm
Ještě donedávna se mohlo zdát, že standardní kapacita akumulátorů ve smartphonech se ustálí na hodnotě 5 000 mAh, poté ale přišly uhlíkovo-křemíkové baterie s vyšší energetickou hustotou, které dovolují do srovnatelně velkého objemu „napumpovat“ mnohem větší kapacitu. Jejich výhodou je také podpora rychlejšího nabíjení, delší životnost a stabilnější chování při velké zátěži.
Tyto články zatím (údajně z legislativních důvodů) používají pouze čínští výrobci telefonů, kteří se předhánějí v tom, kdo do běžně vypadajícího telefonu osadí akumulátor s co možná největší kapacitou. Aktuálně se pohybujeme okolo hodnoty 7 500 mAh, ovšem již brzy lze očekávat další skok kupředu.
Redmi Turbo 5 Pro s 9 000mAh baterií
Xiaomi kupříkladu chystá na konec tohoto měsíce premiéru smartphonu Redmi Turbo 5 Pro, který by se měl pyšnit akumulátorem s kapacitou 9 000 mAh a podporou 100W nabíjení. Podle informátora Digital Chat Station se bude jednat o výkonný telefon poháněný čipsetem MediaTek Dimensity 9500.
Společně s tímto telefonem by měla debutovat ještě levnější varianta Redmi Turbo 5 s „osmičkovým“ MediaTekem, a také vlajkový model Xiaomi 17 Ultra s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. U nich už ale rekordní kapacitu akumulátoru neočekáváme.
Brzy se dotkneme hranice 10 000 mAh
Rekordy v kapacitě baterií ve smartphonech budou padat i v příštím roce, minimálně značky Xiaomi a Honor mají v plánu dotknout se hranice 10 000 mAh. První jmenovaný výrobce prý tuto kapacitu „napěchuje“ do telefonu s tloušťkou 8,5 mm, u Honoru se s takto velkou kapacitou setkáme v nové řadě smartphonů Honor Win.
Smartphony Honor Win mají být nepřímými nástupci řady Honor GT, podle dosavadních informací jsou v přípravě dva modely – základní Honor Win s loňským čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite a výkonnější Honor Win Pro s aktuálním vlajkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Základní Honor Win má podle uniklých renderů reprezentovat široký vystouplý modul fotoaparátu s „koženým“ povrchem, jeho součástí bude trojice čoček fotoaparátu a ventilátor pro chlazení čipsetu. Těšit se můžeme i na 6,8″ AMOLED displej, kovový rámeček a podporu 100W nabíjení.
Řada Honor Win by měla být podle oficiální upoutávky odhalená ještě v tomto měsíci.