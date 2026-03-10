Tecno Megabook K15s: pět důvodů, proč patří k nejlepším notebookům do 10 tisíc

- Potřebujete si koupit nový počítač a máte na něj připraveno „pouze“ 9 999 korun?
- Možná pro vás bude zajímavou volbou Tecno Megabook K15s
- S tímto počítačem získáte bytelné kovové tělo, povedenou klávesnici nebo širokou zásobu portů
- Vybrat si můžete procesory od Intelu i AMD, a dokonce svépomocí upgradovat RAM a SSD
Značka Tecno před nedávnem uvedla na český trh notebook Megabook K15s, který oslňuje nevídaným poměrem výbavy a ceny. Počítač se u nás prodává za cenu startující na 9 999 korunách, přitom se pyšní výbavou, za kterou by se nemusely stydět stroje s cenou o pár tisíc korun vyšší.
Pro českého občana, který je na cenu obzvlášť citlivý, se může jednat o zajímavou volbu, neboť MegaBook K15s v oblíbené disciplíně cena/výkon exceluje a kompromisy dělá na méně citlivých místech. Po důkladném otestování jsme vybrali pět důvodů, proč byste tento stroj neměli v cenové kategorii 10-14 tisíc korun přehlížet.
Bytelná hliníková konstrukce
Zatímco drtivá většina počítačů v této cenové hladině má šasi vyrobené z plastu, Tecno svému notebooku dopřálo hliníkové tělo. Nejenže počítač působí velmi reprezentativně, ale je i bytelný – kovové tělo mu propůjčuje vyšší pevnost, odolnost i trvanlivost. To platí i o kvalitně zpracovaném kloubu, který umožňuje odklápění víka jedním prstem a jeho úplné rozevření až do úhlu 180°.
Hliníkové šasi rovněž nad plastem vyhrává díky tepelné vodivosti, což se pozitivně projevuje ve chvílích, kdy využíváte hardware počítače na maximum. Megabook je sice chlazen aktivně, ale i v náročných úlohách se větráček ozývá sporadicky a šasi počítače se výrazně nezahřívá.
Povedená klávesnice s numerickým blokem
Megabook K15s potěší jak náruživé spisovatele, tak i účetní – klávesnice tohoto stroje vyhoví potřebám i náročnějších uživatelů. Potřebujete numerický blok? Máte ho mít! Potřebujete kvalitně zpracované klávesy, které spolehlivě a zřetelně vyhodnotí každé stisknutí? Máte je mít! Pracujete často v nočních hodinách a bez podsvícení se neobjedete? I v tomto vám Tecno vyhoví.
Zapomenout nesmíme ani na další „drobnosti“, které nemusí být u každého počítače samozřejmostí – české a speciální znaky, velké šipky, klávesa Copilot vedle klávesy pro otevření kontextových nabídek, čtečka otisků prstů… S Megabookem rozhodně nemusíte mít strach pouštět se do delších textů, anebo na něm počítat výplaty celé vaší firmě.
AMD nebo Intel? Můžete si vybrat
Tecno Megabook K15s se na našem trhu prodává v několika konfiguracích, které se od sebe odlišují především použitým procesorem. Pokud vám jde o co nejlepší poměr ceny a výkonu, je jsou pro vás připravené úsporné varianty s procesory AMD Ryzen 5 7430U anebo Intel Core 3 1315U. Pokud vyžadujete více výkonu, můžete sáhnout po variantě s výrazně výkonnějším procesorem Intel Core i9 13900HK s grafickým čipem Intel Iris Xe.
Počítač se standardně prodává s 8/16 GB RAM a 512GB úložištěm, pokud by vám ale tyto konfigurace nevyhovovaly, je zde možný jednoduchý upgrade pamětí svépomocí – stačí odmontovat spodní kryt a rázem získáte přístup ke dvěma slotům DDR4 a k patici M.2 pro instalaci vlastního SSD. Výrobce tvrdí, že počítač lze osadit až 32 GB RAM a 1TB SSD, nevidíme však důvod, proč by nebylo možné se úložištěm „rozšoupnout“ ještě o něco víc.
Široká portová zásoba
Univerzální port USB-C je fantastický vynález, avšak občas narazíte na situace, kdy potřebujete počítač připojit k projektoru, do klasické LAN sítě anebo k němu naopak připojit klasický flash disk či drátová sluchátka. Jistě, vše se dá řešit rozbočovači portů, pokud však při sobě žádný nemáte, budete rádi za každý fyzický port, který na bocích notebooku najdete. V portové výbavě naštěstí Megabook nedělá kompromisy, najdete na něm:
- 2× USB-A (USB 3.1 a USB 3.2)
- 2× USB-C (jedno pouze pro nabíjení, druhé univerzální)
- HDMI 1.4
- Ethernet RJ45
- 3,5mm port na sluchátka
- Čtečku paměťových karet typu microSD
- Kensington zámek
Do počítače tak lze „napíchat“ všechny myslitelné periferie, a díky plnohodnotnému univerzálnímu USB-C nebudete ochuzeni ani o možnost počítač jedním kabelem „zadokovat“ u domácího/pracovního monitoru a jiných periferií a zároveň jej nabíjet.
Čistý a svižný operační systém
Nic nedokáže člověkovi znepříjemnit práci jako zasekaný operační systém plný nepotřebného balastu. V tomto se naštěstí Tecno drželo při zemi a do Megabooku předinstalovalo pouze kancelářský balík WPS Office, který lze jednoduše odstranit. Nemusíte tak bojovat s odinstalací nevyžádaných antivirových programů, se zástupci nechtěných her anebo se spoustou otravných doplňkových aplikací, které povětšinou duplikují systémové funkce, a navíc o sobě neustále dávají vědět vyskakujícími notifikacemi.
Systém Windows 11 navíc běží na Megabooku svižně, spolehlivě a bez záseků, což rozhodně nelze brát v této cenové kategorii za samozřejmost.
Tecno Megabook K15s je povedený počítač, který je ztělesněním rčení „za málo peněz hodně muziky“, o tom se koneckonců můžete přesvědčit i v naší podrobné recenzi. Za cenu startující na 9 999 Kč budete obdobně vybavený stroj shánět jen stěží.
