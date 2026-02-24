Tecno Megabook K15s recenze: lepší notebook za 9 999 Kč neseženete

- Značka Tecno přichází na český trh s notebooky řady Megabook K15s
- Za cenu startující na 9 999 Kč dostanete kovové tělo, slušný výkon a nepřebernou zásobu portů
- Otestovali jsme, jak takto levný notebook obstojí v reálném provozu
V minulých letech mi rukama prošla spousta počítačů – vesměs se jednalo o prémiové stroje, které se pyšnily vysokým výkonem, tenkými a lehkými těly či konvertibilní konstrukcí. Zájemcům s neomezeným rozpočtem bych z jejich řad určitě dokázal vybrat vhodný kousek, bohužel takových za mnou chodí minimum.
Mnohem častěji se setkávám s dotazy typu „potřebuji super počítač pro syna do školy, ideálně za cenu okolo 10 tisíc korun“. Po tomto dotazu obvykle následuje nekonečné procházení různě ochuzených počítačů, hledání bolestivých kompromisů a nakonec prosby, aby kupující sáhl do kapsy o něco hlouběji.
Nyní se mi naskytla možnost otestovat počítač Tecno Megabook K15s, který za cenu 9 999 korun nabízí celokovové tělo, matný IPS displej, procesor AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, velkou baterii a nepřebernou zásobu portů. Za příplatek 1 000 korun lze získat konfiguraci s 16 GB RAM, což je při dnešních cenách pamětí velmi rozumná investice.
Jedná se v této cenové kategorii o svatý grál, nebo má testovaný stroj oproti zvučnějším značkám nějaké nevýhody?
Obsah balení: notebook a nabíječka
Tecno Megabook K15s se prodává v kartonové krabici, ve které se kromě počítače nachází ještě bílá GaN nabíječka s napevno připojeným USB-C kabelem. Nic víc netřeba, zvláště za dané peníze. Někteří výrobci (zdravíme do Microsoftu) vám například k násobně dražšímu počítači nepřibalí ani tu nabíječku.
Design a konstrukce: kovová elegance
Tecno Megabook K15s působí na první pohled poměrně hodnotně, za což může bytelné hliníkové tělo, které v této cenové kategorii rozhodně není obvyklé. Design je jednoduchý a přímočarý – na matném šedivém víku najdete pouze lesknoucí se logo výrobce, podobně se leskne i ohraničení touchpadu pod černou klaviaturou uvnitř. Do jejího okolí výrobce nalepil několik samolepek, na nichž se chlubí výbavou počítače.
Počítač je se svými 1,7 kilogramy docela těžký, v dané cenové kategorii se ale jedná o standardní hodnotu. To samé lze říct i o tloušťce 17,3 mm, kterou ale výrobce umně kamufluje podseknutím boků. Toto řešení na mě působí výrazně lépe než vaničkový design posledních MacBooků nebo Surfaců. Základna počítače má zčásti klínovitý tvar, v zadní části je navíc podepřená širokou a vysokou „nohou“, což má hned dvě výhody – účinnější chlazení a pohodlnější psaní na klávesnici.
Notebook lze pohodlně rozevřít jednou rukou, kloub působí kvalitně a klade přirozený odpor. Maximální úhel rozevření je celých 180°, takže i při nejdivočejších pracovních polohách vás nijak omezovat nebude.
Klávesnice a touchpad: pohodlné psaní, otravné přihlašování
Klávesnice tohoto počítače pro mě byla milým překvapením – napsal jsem na ní celou tuto recenzi a spousty dalších textů, aniž bych se dopouštěl častých překlepů. Klávesy mají akurátní velikost, příjemný zdvih i odezvu, psaní je navíc poměrně tiché. Účetní potěší numerický blok napravo, já bych se ale bez něj v klidu obešel – při psaní dlouhých textů mám raději ruce uprostřed základny. Pro někoho plus, pro jiného minus.
Klávesnice nabízí čtyři úrovně podsvícení, avšak musíte se smířit s tím, že u některých kláves prosvítá víc, u některých méně. Je to patrné zejména u českých znaků, které byly evidentně vypalované laserem dodatečně – v jejich případě je míra prosvícení nejslabší. V této souvislosti jsem si vzpomněl na počítač Microsoft Surface Laptop Go, jehož klaviatura neměla ani podsvícení, ani české znaky.
Klávesnice mi dělala radost i díky dalším drobnostem, jednou z nich jsou například vygravírované speciální znaky u vybraných písmen. Že se zavináč píše zkratkou ALT+V ví snad každý, málokdo si ale vzpomene, jak napsat hashtag nebo hranaté závorky. Zde si poradíte i bez googlení nebo návštěvy Mapy znaků. Potěšila mě i často opomíjená klávesa pro otvírání kontextových nabídek, která u moderních počítačů ustoupila klávese Copilot pro otvírání stejnojmenného AI asistenta – u tohoto počítače najdete obě tyto klávesy bok po boku. Třešničkou na dortu jsou pak standardně velké šipky.
Nad klávesnicovým blokem napravo je k dispozici zamykací klávesa s integrovanou čtečkou otisků prstů, kterou ale považuji za podprůměrnou – velmi často se mi stávalo, že můj prst nerozpoznala a musel jsem k přihlášení použít PIN. Mnohem spokojenější jsem byl s touchpadem, který na moje povely (včetně víceprstých gest) reagoval bez zaškobrtnutí. Touchpad je klikatelný, pouze však ve spodní polovině.
Displej: obyčejný, ale účelný
Tecno vybavilo svůj Megabook nedotykovým 15,6″ displejem s Full HD rozlišením (na poměru stran 16:9) a základní obnovovací frekvencí 60 Hz. To je obvyklý standard u nejlevnějších počítačů, Tecno si nicméně zaslouží pochvalu za nasazení IPS obrazovky – v domácnosti mi leží podobně drahý levný počítač Asus Vivobook X1504 s TN displejem a ten rozdíl je přímo ohromný. Tecno má výrazně lepší pozorovací úhly (zejména ve vertikálním směru) i barevnou stabilitu.
Jistě, nejedná se o obrazovku, na které byste profesionálně upravovali fotografie nebo sledovali 4K HDR video – pro tyto účely si také nekupujete notebook za 10 tisíc korun. Na běžnou kancelářskou či studijní činnost, popř. ležérní konzumaci multimédií je ale použitý panel adekvátní. Jenom mu musíte odpustit hrubší rastr, jemnost činí 199 ppi.
Mírné omezení možná pocítíte v letních měsících na ostrém venkovním slunci, jelikož maximální jas okolo 250 nitů není nijak zvlášť vysoký, odrazy okolí naštěstí částečně pohltí matná povrchová úprava. Podsvícení panelu je vcelku rovnoměrné, v interiéru je rozsah jasu dostatečný, ovšem pozor – kvůli absenci snímače okolního osvětlení počítač neumí regulovat jas automaticky. Díky softwarové funkci Windows lze alespoň upravovat jas na základě zobrazeného obsahu (funkce, která optimalizací kontrastu šetří energii) anebo upravovat teplotu barevného podání (potlačení modré složky).
Webkamera a audio: neoslnivé výsledky
Displej obklopují poměrně široké plastové rámečky, zejména ten spodní, který obsahuje pouze logo výrobce. Do horního rámečku výrobce zabudoval mikrofony a webkameru s HD rozlišením (1 280 × 720 pixelů), která mě překvapila výrazným výskytem šumu i za vcelku standardních světelných podmínek. V telekonferencích s tímto počítačem za hvězdu nebudete.
Na druhou stranu ale musím ocenit dvojnásobnou ochranu proti případnému „šmírování“ – jednak činnost kamerky doprovází svítící LED dioda v rámečku, a pokud nevěříte ani jí, můžete kamerku zakrýt mechanickým posuvníkem.
Co se zvuku týče, k dosáhnutí alespoň průměrného výstupu je zapotřebí si trochu pohrát s nastavením. Duální 2,5W reproduktory ve spodní části počítače jsou i na maximální hlasitost překvapivě tiché a vyluzovaný zvuk není nijak zvlášť reprezentovatelný. Situace se znatelně zlepší aktivací aplikace DTS Audio Processing, která dodá unylému výstupu objem – zvuk s ní je hlasitější, živější, dunivější.
Nesmíte ale pocitu z dramatického zlepšení podlehnout, jakmile se vám do spárů dostane jakýkoliv Bluetooth repráček nebo lepší notebook, zjistíte, že reproduktory Megabooku naráží na své limity poměrně brzy.
Výkon: na kancelář jako dělaný
Tecno Megabook K15s lze zakoupit s několika různými procesory od Intelu nebo AMD – „naši“ konfiguraci pohání procesor AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3) s grafikou AMD Radeon (Vega 7) za doprovodu 16 GB RAM typu DDR4-3200. Testovaný procesor je vyroben 7nm procesem a disponuje 6 jádry (12 vlákny) se základním taktem 2,3 GHz, v boostu až 4,3 GHz.
AMD tento Ryzen představilo v září roku 2023 jako čip určený do tenkých a lehkých notebooků nižší střední třídy, není tedy vhodný na náročné úlohy jako je stříhání videí, provádění velkých datových výpočtů nebo 3D renderování. Pokud však potřebujete počítač na brouzdání po internetu, posílání emailů, práci s balíkem Office, sledování videí na YouTube nebo k videokonferencím, nebude vás Ryzen 5 7430U nijak brzdit. Můžete klidně dělat všechny výše uvedené činnosti najednou, a ještě vám zbude trocha výkonu do rezervy.
|Benchmark
|Tecno Megabook
AMD Ryzen 5 7430U
|Asus Vivobook
Intel Core i5-1335U
|Surface Laptop 5
Intel Core i5-1235U
|Huawei MateBook X Pro
Intel Core i7-12060P
|Surface Pro 12″
Snapdragon X Plus
|GeekBench 6.5 Single Core
|1 808
|2 367
|1 544
|2 077
|2 412
|GeekBench 6.5 Multi Core
|6 266
|6 714
|6 289
|9 661
|10 923
|GeekBench 6.5 OpenCL
|13 240
|11 115
|13 334
|16 045
|9 527
|GeekBench 6.5 Vulcan
|12 501
|14 426
|13 088
|18 586
|13 844
|PC Mark 10
|5 794
|5 920
|5 024
|5 396
|nelze spustit
|PC Mark 10 Express
|6 353
|6 121
|3 621
|4 859
|nelze spustit
|PC Mark 10 Extended
|4 872
|4 872
|3 852
|5 060
|nelze spustit
|3D Mark (Time Spy)
|1 237
|1 291
|1 399
|1 826
|1 069
|3D Mark (Wild Life Extreme)
|2 013
|2 402
|1 149
|neměřeno
|3 225
|Cinebench R23 Single Core
|1 301
|1 704
|1 149
|1 719
|1 095
|Cinebench R23 Multi Core
|6 820
|6 721
|5 931
|9 119
|4 714
|Cinebench 2024 Single Core
|81
|102
|neměřeno
|89
|108
|Cinebench 2024 Multi Core
|428
|401
|neměřeno
|413
|529
|Cinebench 2026 Single Core
|411
|512
|neměřeno
|453
|netestováno
|Cinebench 2026 Single Thread
|332
|418
|neměřeno
|370
|netestováno
|Cinebench 2026 Multi Core
|1 660
|1 601
|neměřeno
|1 716
|netestováno
|CPU-Z Single Core
|561
|681
|515
|723
|654
|CPU-Z Multi Core
|3 601
|3 740
|3 336
|5 522
|5 196
V benchmarkovém srovnání tento čip vykazuje podobné hodnoty jako Intel Core i5-1335U, ve srovnání se starším Intel Core i5-1235U už má navrch. Druhý jmenovaný čip přitom pohání například počítač Surface Laptop 5, jehož cena před třemi roky startovala na trojnásobné ceně. Škoda, že použitý Ryzen nedisponuje větším množstvím jader – mohl by zatápět i novějším strojům střední třídy.
O grafické operace se stará čip AMD Radeon, který je postaven na starší architektuře Vega 7. Grafický výkon je tak spíše slabší a vhodnější na hraní starších her se sníženými detaily, moderní 3D hry jsou již mimo jeho možnosti. Pokud jste ten typ člověka, co má z minulosti na svých Steam nebo Epic Games účtech nashromážděné starší hry zdarma (nebo za neodolatelnou cenu) s tím, že si je „někdy“ zahraje, s tímto počítačem se k nim můžete „někdy“ bez obav vrátit.
GTA V, League of Legends nebo Valorant si zahrajete i ve Full HD rozlišení, u her jako Fortnite nebo Apex Legends je lepší snížit rozlišení na 720p. Náročné hry jako Cyberpunk 2077 nebo Red Dead Redemption 2 jsou na tomto počítači nehratelné.
Potěšující je, že i při náročných benchmarcích nebo hrách zůstal počítač klidný a chladný. Pomáhá tomu hliníkové tělo, široké mřížky k nasávání a vydechování vzduchu a aktivní ventilátor. Ten i v těch nejnáročnějších úkonech pouze ševelil, přitom žádná část počítače se nijak hmatatelně nepřehřívala. Doporučuji však používat jej výhradně na stole a neucpávat spodní mřížku.
Pro ukládání dat bylo v testovaném počítači k dispozici 512GB SSD, které bylo po prvním spuštění rozdělené na dva oddíly s kapacitami 200 a 275 GB – na prvním bylo 152 GB volného prostoru, druhý byl prázdný. Toto rozdělení mi nevyhovovalo, naštěstí v Ovládacích panelech je stále dostupný nástroj Správa disků, který dovoluje přerozdělení nebo spojení oddílů do jednoho. Disk samotný vykazoval v benchmarku velmi slušné hodnoty při čtení i zápisu.
Výrobce se na svých webových stránkách i v propagačních materiálech chlubí možností rozšíření operační paměti, což jsem ve slabé chvilce prozradil i svojí sadě šroubováků. Cestě do útrob počítače bránilo pouze devět stříbrných šroubků s hvězdičkovou hlavou a následné odcvakání kovového víka. Komponenty uvnitř jsou vcelku úhledně poskládané, a co je příjemné zjištění – upgradovat lze nejen RAM, ale i SSD. V době moderních notebooků, kde jsou paměti napájené přímo na základní desce, se jedná o příjemné zjištění.
RAM zabírá dva sloty, oba jsou ale u „naší“ 16GB varianty zaplněné – pro případný upgrade je tak nutné obstarat nové moduly. Podle webu výrobce lze procesor párovat s až 32 GB RAM. Vyměnit lze i SSD – jedná se o standardní NVMe disk osazený do patice M.2. Tecno hovoří o možnosti osadit počítač až 1TB diskem, ovšem nevidíme důvod, proč by nebylo možné zvolit i vyšší kapacitu.
Konektivita: milion portů pro každého
Jestli něčím Tecno Megabook K15S oslňuje, tak jsou to široké možnosti konektivity. Ta bezdrátová je vcelku standardní – máme zde Wi-Fi 6E a Bluetooth. U Wi-Fi bychom vytkli slabší dosah, který pravděpodobně zapříčiňuje kovové tělo s omezenými možnostmi vedení antén. V rámci pokojů v domácnosti jsem neměl s připojením problém, v zahradním altánu už byl ale počítač bez signálu, přestože jiné stroje v něm ještě „jednu nebo dvě čárky“ vykouzlí.
Síla tohoto počítače nicméně tkví v bohaté portové výbavě, která zahrnuje:
- 2× USB-A (USB 3.1 a USB 3.2)
- 2× USB-C (jedno pouze pro nabíjení, druhé univerzální)
- HDMI 1.4
- Ethernet RJ45
- 3,5mm port na sluchátka
- Čtečku paměťových karet
- Kensington zámek
Jsem rád, že výrobce dopřál tomuto počítači alespoň jedno „plnotučné“ USB-C, do něhož lze připojit domácí rozbočovač portů, který notebook jedním kabelem nabíjí, a zároveň jej udržuje připojený k monitoru, reproduktorům, ethernetu apod. Člověk by očekával, že toto umí dneska všechny počítače, ovšem opak je pravdou – na trhu se stále doprodávají levnější počítače s proprietárním nabíjecím konektorem a ošizenými USB-C porty.
Baterie a nabíjení: hrátky s výkonnostními režimy
V notebooku je instalovaná velká tříčlánková 70Wh baterie, která má podle marketingových materiálů výrobce zajistit celodenní zábavu. Patrně jsou ale myšlené pouze krátké dny těsně před svátkem svaté Lucie, která noci upije. Ne, že by byla výdrž vyloženě krátká, o celém dnu se ale bavit nelze.
Pokud se trochu uskromníte s jasem a vyberete si úspornější výkonnostní režim, můžete při kancelářské práci očekávat zhruba sedmihodinovou výdrž (ztráta cca 12-15 procent za hodinu). Přehrávání lokálně uloženého Full HD videa s polovičním jasem počítač vyřadilo z provozu za 8 hodin a 34 minut. S rostoucím jasem výdrž pochopitelně klesá – při psaní této recenze na maximální jas jsem zaznamenal úbytek necelých 20 procent za hodinu, což znamená výdrž asi 5 hodin.
Výdrž lze ovlivnit zvolením patřičného výkonnostního režimu, avšak v systémovém Nastavení je tato funkce deaktivována. Tecno si v tomto případě šlo vlastní cestou a implementovalo přepínač výkonnostního režimu do aplikace Tecno PC Manager. V ní ale bohužel nelze zvolit jeden režim pro napájení ze sítě a jiný režim pro napájení z baterie – pokud tedy chcete s výdrží a výkonem čarovat, musíte buď často tuto aplikaci navštěvovat, anebo si osvojit klávesovou zkratku CTRL+ALT+T.
Také doporučuji si pohrát s nastavením časů pro vypnutí obrazovky, uspání a hibernaci. V základním nastavení totiž počítač vůbec nehibernuje a v režimu spánku ztrácí poměrně dost energie, klidně 10 procent za den. V režimu spánku navíc neustále svítí LED na levé straně.
K nabíjení slouží přiložená 65W GaN nabíječka s napevno připojeným USB-C kabelem, která počítač dobije z nuly na 100 procent za hodinu a 40 minut. K nabíjení lze použít jeden ze dvou USB-C portů, oba se bohužel nachází na levé straně.
Operační systém bez zbytečného balastu
Na počítači běží operační systém Windows 11 v edici Home v překvapivě čisté podobě – žádný MacAfee nebo jiný otravný antivir, žádné předinstalované hry, žádné miniaplikace otravující vyskakujícími okny u hodin. Navíc je zde pouze kancelářský balík WPS Office (který lze snadno odinstalovat), a poté vlastní aplikace Tecno PC Manager, která kromě zmíněné změny výkonnostních profilů umí:
- Přepnout chování horního řádku kláves (buď F1-F12 nebo multimediální a systémové klávesy)
- Měnit efekty mikrofonu
- Měnit úroveň podsvícení klávesnice (lze i přes funkční tlačítka)
- Vyhledávat okolní zařízení
- Aktualizovat ovladače
- Vybírat aplikace a funkce, které se mají spouštět po zapnutí počítače
- Čistit disk
- Rychle přenášet soubory na jiná zařízení
- Klonovat PC
Některé z těchto funkcí umí i sám operační systém Windows, tudíž je lze považovat za nadbytečné, na druhou stranu vás aplikace Tecno PC Manager nijak nenutí je používat.
Systém Windows 11 běží na daném hardwaru velmi svižně, po dobu testování jsem se nesetkal s žádným zamrzáním aplikací či celého systému, naopak jsem byl příjemně překvapen okamžitou odezvou na veškeré moje příkazy i při větším množství spuštěných aplikací.
Závěr: příjemné překvapení
Tecno Megabook K15s je zajímavý úkaz. Když jsem dostal nabídku jeho otestování, měl jsem popravdě velmi nízká očekávání, která zčásti pramenila už ze samotného jména. Značku Tecno jsem vnímal jako tuctového čínského výrobce levných telefonů a jméno Megabook v hloubi mého mozku probudilo myšlenky na béčkové filmy produkční společnosti Asylum, jako je například Megažralok vs. Crocosaurus.
Po několikatýdenním soužití s testovaným Megabookem ale musím uznat, že tento stroj není žádné béčko, tedy alespoň v dané cenové kategorii. Zaujal mě kvalitně zpracovaným celokovovým tělem, solidním výkonem, příjemnou klávesnicí i touchpadem a nepřebernou zásobou portů.
Hlavní zbraní tohoto stroje je ale prodejní cena. Testovaný model s 16 GB RAM přijde na českém trhu na 10 999 korun, což je částka, za kterou mu odpustíte těch i těch pár méně povedených drobností – řadím mezi ně zejména nespolehlivou čtečku otisků prstů, nerovnoměrně podsvícenou klávesnici nebo nepřesvědčivý výkon reproduktorů a webkamery. Toto jsou ale zrovna položky, které v mém pracovním nasazení mají mizivou prioritu.
Tecno Megabook K15s je tak pro mě příjemným překvapením. Dva týdny jsem jej používal jako svůj hlavní pracovní stroj a necítil jsem se nijak omezen. Na cesty bych sice ocenil lehčí počítač s větší výdrží, v domácích podmínkách mi ale plně vyhovoval. Pokud by za mnou někdo přišel s obvyklým přáním „potřebuji super počítač pro syna do školy, ideálně za cenu okolo 10 tisíc korun“, byl by testovaný Megabook mým žhavým tipem. Za tyto peníze seženete lepší stroj jen stěží.
Tecno Megabook K15s
Design a zpracování9.5/10
Výkon a optimalizace7.5/10
Hardwarová výbava9.0/10
Kvalita displeje7.0/10
Konektivita9.5/10
Výdrž akumulátoru7.0/10
Klady
- celokovové tělo
- slušný výkon
- upgradovatelná RAM i SSD
- povedená klávesnice i touchpad
- široká portová zásoba
- cena
Zápory
- nespolehlivá čtečka otisků prstů
- nerovnoměrné podsvícení klávesnice
- horší reproduktory a webkamera