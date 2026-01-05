TCL Note A1 NxtPaper: tablet, zápisník i čtečka v jednom

- Značka TCL na veletrhu CES představila zajímavý zápisník s „papírovým“ displejem
- TCL Note A1 NxtPaper umí být tabletem i čtečkou elektronických knih a dokumentů
- Cena je stanovena na poměrně vysokých 13 tisíc korun
Společnost TCL přivezla na veletrh CES dvě nová zařízení. Smartphone NxtPaper 70 Pro jsme si představili v tomto článku, nyní se podíváme na zajímavý hybrid tabletu, notebooku, „papírového“ zápisníku a čtečky elektronických knih. Přivítejte TCL Note A1 NxtPaper.
TCL Note A1 NxtPaper: „papírový“ tablet
Představená novinka svým designem i zaměřením připomíná čtečku elektronických knih Amazon Kindle Scribe. Přestože zařízení může fungovat jako klasický tablet, jeho síla tkví zejména ve čtení textu a v ručním zaznamenávání poznámek. TCL Note A1 NxtPaper je vybaven unikátním 11,5″ displejem, který může fungovat podobně jako elektronický papír, přesto dokáže zobrazit 16,7 milionů barev a pyšní se obnovovací frekvencí 120 Hz.
Obrazovka se dokáže automaticky přizpůsobovat různým scénářům, můžete ji používat v plnobarevném režimu jako klasický tablet, anebo ji lze přepnout do režimu elektronického inkoustu, který se hodí při čtení textu nebo při zaznamenávání poznámek. K tomu nejlépe poslouží stylus T-Pen Pro s nízkou latencí pod 5 milisekund a schopností rozpoznat až 8 192 úrovní přítlaku.
TCL do zařízení integrovalo několik AI nástrojů, které mají zrychlit pracovní postupy a zvýšit produktivitu. Jedná se například o převod ručně psaného textu do strojově čitelné podoby, přepis a shrnutí textu, překlady, asistent psaní anebo prostor Inspiration Space, ve kterém lze organizovat nápady a všemožný obsah pro kreativní využití.
Tenké a lehké tělo
Tělo TCL Note A1 NxtPaper je vyrobené z hliníku, váží rovných 500 gramů a v pase má pouhých 5,5 mm. O pohon se stará čipset MediaTek G100 v doprovodu 8 GB RAM, pro ukládání dat slouží 256GB paměť.
Zařízení disponuje Wi-Fi a Bluetooth konektivitou, o výdrž se stará akumulátor s kapacitou 8 000 mAh. Pro zvýšenou ochranu nebo ke zvýšení produktivity půjde dokoupit flipové pouzdro či klávesnicový kryt.
Cena a dostupnost
TCL Note A1 NxtPaper je možné předobjednat již dnes, do prodeje půjde během února letošního roku. Cena pro evropský trh je stanovena na 549 eur, což je v přepočtu asi 13 300 korun s DPH.