TCL Note A1 NxtPaper: tablet, zápisník i čtečka v jednom

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 1. 19:30
Tcl Note A1 NxtPaper opřený o zeď
  • Značka TCL na veletrhu CES představila zajímavý zápisník s „papírovým“ displejem
  • TCL Note A1 NxtPaper umí být tabletem i čtečkou elektronických knih a dokumentů
  • Cena je stanovena na poměrně vysokých 13 tisíc korun

Společnost TCL přivezla na veletrh CES dvě nová zařízení. Smartphone NxtPaper 70 Pro jsme si představili v tomto článku, nyní se podíváme na zajímavý hybrid tabletu, notebooku, „papírového“ zápisníku a čtečky elektronických knih. Přivítejte TCL Note A1 NxtPaper.

TCL Note A1 NxtPaper: „papírový“ tablet

Představená novinka svým designem i zaměřením připomíná čtečku elektronických knih Amazon Kindle Scribe. Přestože zařízení může fungovat jako klasický tablet, jeho síla tkví zejména ve čtení textu a v ručním zaznamenávání poznámek. TCL Note A1 NxtPaper je vybaven unikátním 11,5″ displejem, který může fungovat podobně jako elektronický papír, přesto dokáže zobrazit 16,7 milionů barev a pyšní se obnovovací frekvencí 120 Hz.

TCL Note A1 Nxtpaper v ruce uživatele

Obrazovka se dokáže automaticky přizpůsobovat různým scénářům, můžete ji používat v plnobarevném režimu jako klasický tablet, anebo ji lze přepnout do režimu elektronického inkoustu, který se hodí při čtení textu nebo při zaznamenávání poznámek. K tomu nejlépe poslouží stylus T-Pen Pro s nízkou latencí pod 5 milisekund a schopností rozpoznat až 8 192 úrovní přítlaku.

TCL Note A1 Nxtpaper ležící na stole

TCL do zařízení integrovalo několik AI nástrojů, které mají zrychlit pracovní postupy a zvýšit produktivitu. Jedná se například o převod ručně psaného textu do strojově čitelné podoby, přepis a shrnutí textu, překlady, asistent psaní anebo prostor Inspiration Space, ve kterém lze organizovat nápady a všemožný obsah pro kreativní využití.

Tenké a lehké tělo

Tělo TCL Note A1 NxtPaper je vyrobené z hliníku, váží rovných 500 gramů a v pase má pouhých 5,5 mm. O pohon se stará čipset MediaTek G100 v doprovodu 8 GB RAM, pro ukládání dat slouží 256GB paměť.

TCL Note A1 NxtPaper v klávesnicovém krytu

Zařízení disponuje Wi-Fi a Bluetooth konektivitou, o výdrž se stará akumulátor s kapacitou 8 000 mAh. Pro zvýšenou ochranu nebo ke zvýšení produktivity půjde dokoupit flipové pouzdro či klávesnicový kryt.

Cena a dostupnost

TCL Note A1 NxtPaper je možné předobjednat již dnes, do prodeje půjde během února letošního roku. Cena pro evropský trh je stanovena na 549 eur, což je v přepočtu asi 13 300 korun s DPH.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

