Také vám nefunguje myš od Logitechu? Nejste v tom sami, oprava je na cestě

- Uživatelé příslušenství Logitech na macOS mohou mít problém s pokročilými funkcemi
- Přestala totiž fungovat aplikace, která zkratky a vychytávky umožňuje
- Logitech to zatím řeší ruční reinstalací na novou verzi aplikace, chystá se i oficiální update
Od středečního rána hlásí uživatelé myší a klávesnic značky Logitech problémy s fungováním. Nejde přitom o ojedinělou záležitost, naopak – výpadek je plošný a pokud i vy patříte k fanouškům této značky, vaše myš či klávesnice právě přes noc přišla o polovinu svých funkcí.
Aplikace Logi Options+ přestala fungovat na macOS
Aplikace Logi Options+ pro počítače Mac totiž přes noc přestala fungovat. Nejde o esenciální software pro používání periferií švýcarské značky (myš lze dál v omezeném režimu používat), nicméně je branou k mnoha pokročilým funkcím a vychytávkám, kvůli kterým si pořizujete myš či klávesnici násobně dražší než konkurence.
Funkce, které aplikace periferiím umožňuje, jsme zmiňovali například v loňské recenzi nejnovější počítačové myši MX Master 4. Pomocí softwaru Logi Options+ můžete nastavit vlastní klávesové zkratky, gesta myši, přiřadit vlastní akce k dalším tlačítkům na myši nebo klávesnici a tak podobně. Zatímco uživatelé Windows po ní tak často nesahají, pro uživatele na Macu jde o klíčovou záležitost, protože Logitech tyto funkce navrhuje s posvěcením právě od Applu.
@Logitech your most recent update has broken Logi Options+
Lots of users reporting the same issue: infinite loading upon startup. pic.twitter.com/cevPfPLz4q
— rick.h (@rickyhewitt_dev) January 6, 2026
Myš či klávesnice po připojení k Macu tak stojí jednou nohou v přísně střeženém jablečném ekosystému. Jenže bez této aplikace tyto zkratky a spouštěče přestanou fungovat. A to se přesně stalo v noci z úterý na středu. Problém je plošný, jak už zaznělo, protože Logitechu 6. ledna 2026 večer vypršel vývojářský certifikát pro používání na macOS.
Hey Logitech, update the cert for the macOS version of Logi Options +
byu/Admiral_Ackbar_1325 inlogitech
Nepomůže ani reinstalace softwaru nebo snad zrušení a následné znovu spárování příslušenství. Uživatelé na Redditu mezitím přišli na to, že dočasně lze aplikaci – a tedy i na ní napojené funkce – zprovoznit tvrdým nastavením data na vašem Macu před termín 6. ledna. Logitech na svých oficiálních stránkách mezitím vydal novou verzi aplikace, kterou si ale musíte ručně nainstalovat. Dle svých slov pracují i na aktualizaci, která opraví stávající aplikaci, aby nebylo nutné stahovat novou ručně.