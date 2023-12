Také vám na telefonu nezvoní budík? Nejste v tom sami

Někteří uživatelé mají problém s tím, že jim zkrátka nezvoní budík na telefonu

Dle diskutujících na Redditu jde zejména o problém iPhonů s iOS 17 či 17.2

Apple zatím situaci nijak nekomentoval – není jasné, zdali plánuje opravu

Budík je základní výbavou i těch nejlevnějších telefonů z před deseti let. Tuto elementární funkci využívají miliony lidí pro to, aby včas vstali do práce, na schůzku nebo třeba jen aby nespali do odpoledne. Jistě si ale umíte představit, jak mimořádně nepříjemné může být, když uživatelům hromadně budík na telefonu nefunguje.

Na iPhonu nefunguje budík

Rozhořčení uživatelé na fóru Reddit řeší problém s nefunkčním budíkem u iPhonu od Applu. S příspěvkem přišel konkrétně 19. prosince uživatel u/overallxaverage. Ten si stěžoval, že budík na jeho novém iPhonu 15 prostě nezvoní, i když jich má nastavených několik po sobě, což doložil i snímkem obrazovky.

„Obvykle nastavuji několik po sobě jdoucích budíků. Z nich všech jen můj budík na 6:45 ráno skutečně zvonil. Když jsem se probudil, zjistil jsem, že všechny mé předchozí budíky zůstaly nastavené, ale nezvonily,“ vysvětluje na Redditu poškozený uživatel.

Na oplátku se mu dostalo tuctu odpovědí dalších uživatelů, kteří mají stejnou či alespoň podobnou zkušenost ze současnosti nebo z minulosti. Rovněž se ukazuje, že nejde o problém současné generace iPhone 15, protože stejně neblahou zkušenost mají i uživatelé starších modelů, jako je iPhone X nebo XR.

Podobný problém jsme zpozorovali i na našem redakčním iPhonu 15 Pro Max. Nastavený budík začne nejprve vibrovat a až po nějaké době se rozezní samotná zvuková výstraha, která vás má probudit ze spánku. Naštěstí má problém i celkem prozaické řešení – stačí navštívit nastavení.

Jak vyřešit nefunkční budík?

Na prvním místě si zkontrolujte, zdali máte nastavenou dostatečně vysokou hlasitost vyzvánění a upozornění, což provedete v Nastavení –> Zvuk a haptika. Dalším překážkou v ideálním fungování budíku může být chytrá funkce Detekce pozornosti, kterou najdete v Nastavení –> Zpřístupnění –> Face ID a pozornost.

Co tato funkce dělá? Kamera pro Face ID sleduje váš obličej, i když je mobil zamknutý, a jakmile se na něj podíváte, umí například zobrazit oznámení na zamknuté obrazovce nebo ztlumit příchozí upozornění. A to je možné jablko sváru. iPhone totiž vyčkává, než spustí vyzvánění budíku, aby zjistil, jestli se náhodou na displej telefonu nedíváte.

Několik diskutujících na Redditu přiznává, že jakmile funkci deaktivovali, budík začal zvonit okamžitě a plnou hlasitostí. Což je možná to, co celá řada z vás vyžaduje. Nicméně iOS evidentně chybuje v rozeznávání vaší pozornosti během spánku, protože i když se na telefon nedíváte – nevěnujete mu pozornost – budík zvoní buď velmi potichu (takže vás neprobudí), anebo se zasekne a nezvoní vůbec.

V tuto chvíli není jasné, zdali Apple o problému ví a řeší jej, či nikoliv. Avšak v každém případě jde o problém, se kterým se potýkají stovky a tisíce lidí po celém světě, jak dokládá i velmi obsáhlé vlákno na Redditu.