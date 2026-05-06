TOPlist

Tajemný telefon od Xiaomi? Chystá se behemot s 10000mAh baterií a obřím displejem

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 6. 5. 16:30
0
Redmi K90 Pro Max
  • Xiaomi připravuje nový telefon v rámci své populární značky Redmi
  • Chystaný model svými specifikacemi zcela ohromí
  • Papírově se bude jednat o jeden z nejlépe vybavených telefonů vůbec

Pokud vás u telefonu na první pohled zaujmou hlavně tabulkové specifikace, připravovaná novinka od Xiaomi vás zcela odzbrojí. Obří displej s pořádným rozlišením, monstrózní baterie či kompletní odolnost vůči vodě, to vše by mohl tento očekávaný model nabídnout, a to samozřejmě za více než lákavou cenu. Ve vyšší střední třídě by mohlo být v dohledné době opravdu veselo.

Obr s nekompromisní výbavou

Když si odmyslíme kompaktní vlajky s displeji o velikosti 6,3 palce, většina telefonů nabízí úhlopříčku okolo 6,7 palce a ty větší přesahují hranici 6,8 palce. Největší z největších nabízí velikost 6,9 palce, nicméně novinka, kterou připravuje Xiaomi, půjde i za tuto hodnotu. Dle aktuálních informací chystá telefon se 7palcovým displejem.

Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra

Takto velký panel není u tradičních telefonů úplně běžný a většinou ho nabízejí véčkové modely. V režii Xiaomi by ho ale měl dostat běžný model, přičemž bude mít údajně rozlišení 2K a ultrazvukovou čtečku otisků prstů. To rozhodně není špatná výbava na telefon, který by měl spadat do vyšší střední třídy a vynikat v poměru cena/výkon.

Kvalitní konstrukce, pořádná odolnost a obří baterie

Telefon by měl dále nabídnout velmi kvalitní konstrukci s hliníkovým rámečkem a nejvyšší možnou odolnost vůči prachu i vodě, což znamená krytí IP68/IP69. Velkou neznámou každopádně zůstává procesor – aktuální informace se zmiňují o 3nm čipu, což může znamenat prakticky jakýkoliv moderní čipset od Qualcommu nebo MediaTeku.

Doslova obří devízou novinky se má stát akumulátor o kapacitě 10 000 mAh, což je vskutku výborná hodnota. Velikost baterií se obecně zvyšuje, ale takto velké akumulátory jsou stále spíše výjimkou a rozhodně by se jednalo o telefon s jednou z největších baterií na trhu. Vzhledem k zařazení se pak dá očekávat i náležitě rychlé nabíjení s výkonem okolo 100 W.



Poco F8 Ultra v černé a modré barevné variantě



Nepřehlédněte

Vyzkoušeli jsme Poco F8 Ultra: obří výkon a excelentní Bose zvuk za bezkonkurenční cenu

Co je tento tajemný telefon zač?

Jméno tohoto připravovaného telefonu s vynikajícími papírovými parametry známé není, ale vše nasvědčuje tomu, že se bude jednat o Redmi K100 Pro Max, tedy nový vrcholný model v rámci značky Redmi. Navázal by na aktuální provedení K90 Pro Max a je velmi pravděpodobné, že na světové trhy, včetně Česka, by se dostal pod značkou Poco, stejně jako model Poco F9 Ultra. Představení by mělo proběhnout koncem tohoto roku.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Vyzkoušeli jsme Huawei MatePad Mini. Skvělý tablet s papírovým displejem, který si v Česku nekoupíte
Vyzkoušeli jsme Huawei MatePad Mini. Skvělý tablet s papírovým displejem, který si v Česku nekoupíte
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 12:00
0
Tučňáci na střeše (ilustrační obrázek)
Fascinující objev: vědci „okopírovali“ tučňáky a vytvořili materiál budoucnosti, který mění své vlastnosti
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 8:00
0
Apple AirPods Pro 2. generace
Sluchátka AirPods s umělou inteligencí jsou prý hotová. Čeká se na vylepšenou Siri
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
2
Tablet nebo počítač? Supertenký Huawei MatePad Pro Max může být oboje, a navíc s matným displejem
Tablet nebo počítač? Supertenký Huawei MatePad Pro Max může být oboje, a navíc s matným displejem
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 18:00
1

Kapitoly článku