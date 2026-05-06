Tajemný telefon od Xiaomi? Chystá se behemot s 10000mAh baterií a obřím displejem

- Xiaomi připravuje nový telefon v rámci své populární značky Redmi
- Chystaný model svými specifikacemi zcela ohromí
- Papírově se bude jednat o jeden z nejlépe vybavených telefonů vůbec
Pokud vás u telefonu na první pohled zaujmou hlavně tabulkové specifikace, připravovaná novinka od Xiaomi vás zcela odzbrojí. Obří displej s pořádným rozlišením, monstrózní baterie či kompletní odolnost vůči vodě, to vše by mohl tento očekávaný model nabídnout, a to samozřejmě za více než lákavou cenu. Ve vyšší střední třídě by mohlo být v dohledné době opravdu veselo.
Obr s nekompromisní výbavou
Když si odmyslíme kompaktní vlajky s displeji o velikosti 6,3 palce, většina telefonů nabízí úhlopříčku okolo 6,7 palce a ty větší přesahují hranici 6,8 palce. Největší z největších nabízí velikost 6,9 palce, nicméně novinka, kterou připravuje Xiaomi, půjde i za tuto hodnotu. Dle aktuálních informací chystá telefon se 7palcovým displejem.
Takto velký panel není u tradičních telefonů úplně běžný a většinou ho nabízejí véčkové modely. V režii Xiaomi by ho ale měl dostat běžný model, přičemž bude mít údajně rozlišení 2K a ultrazvukovou čtečku otisků prstů. To rozhodně není špatná výbava na telefon, který by měl spadat do vyšší střední třídy a vynikat v poměru cena/výkon.
Kvalitní konstrukce, pořádná odolnost a obří baterie
Telefon by měl dále nabídnout velmi kvalitní konstrukci s hliníkovým rámečkem a nejvyšší možnou odolnost vůči prachu i vodě, což znamená krytí IP68/IP69. Velkou neznámou každopádně zůstává procesor – aktuální informace se zmiňují o 3nm čipu, což může znamenat prakticky jakýkoliv moderní čipset od Qualcommu nebo MediaTeku.
Doslova obří devízou novinky se má stát akumulátor o kapacitě 10 000 mAh, což je vskutku výborná hodnota. Velikost baterií se obecně zvyšuje, ale takto velké akumulátory jsou stále spíše výjimkou a rozhodně by se jednalo o telefon s jednou z největších baterií na trhu. Vzhledem k zařazení se pak dá očekávat i náležitě rychlé nabíjení s výkonem okolo 100 W.
Co je tento tajemný telefon zač?
Jméno tohoto připravovaného telefonu s vynikajícími papírovými parametry známé není, ale vše nasvědčuje tomu, že se bude jednat o Redmi K100 Pro Max, tedy nový vrcholný model v rámci značky Redmi. Navázal by na aktuální provedení K90 Pro Max a je velmi pravděpodobné, že na světové trhy, včetně Česka, by se dostal pod značkou Poco, stejně jako model Poco F9 Ultra. Představení by mělo proběhnout koncem tohoto roku.