Tahle nabídka se nemusí opakovat. MacBook Air můžete mít teď doslova za poloviční cenu

PR článek 22. 9. 16:37
Notebook Apple MacBook Air

Extrémně výhodná nabídka stále běží a MacBook Air, špička v poměru výkon/cena, ještě pořád zůstává za sníženou cenu. V Mobil Pohotovosti si totiž nejnovější MacBook Air můžete pronajmout za pouhých 429 Kč měsíčně, čímž za jeho používání zaplatíte pouze 15 444 Kč místo 29 990 Kč, takže si ho můžete celé tři roky užívat jen za polovinu jeho běžné ceny.

MacBook o polovinu levněji

Pokud si zakoupíte nový MacBook Air M4, vyjde vás běžně na desítky tisíc. Není se čemu divit, patří totiž mezi nejlépe hodnocené notebooky současnosti. Je lehký, výkonný, ideální na studium, práci i kreativní projekty. Jeho pořizovací cena je 29 990 Kč, ale díky službě Cashtec Upgrade si můžete MacBook pronajmout za mnohem levněji.

S Cashtec Upgrade si MacBook pronajmete na tři roky a následně jednoduše upgradujete na nový model. Platíte tak pouze za to, co zařízení skutečně ztratí na hodnotě – nikoli jeho plnou cenu. MacBook je navíc po celou dobu krytý zárukou, a kdyby i přesto došlo k jakékoli záruční opravě, dostanete náhradní zařízení zdarma. Celý proces lze vyřídit jednoduše z pohodlí domova, bez zbytečného papírování.

Výhodnou cenu za pronájem získá každý držitel ISIC průkazu, ale i na ne držitele čeká akční cena – MacBook Air jen za 459 Kč měsíčně.

iPad od 199 Kč měsíčně

Pokud vám vyhovuje spíše kompaktnější zařízení, určitě přijde vhod iPad 11 (2025). Pronajmout si ho můžete doslova za drobné, a to za pouhých 199 Kč měsíčně. Pronájem opět trvá tři roky, po kterých zařízení jednoduše vrátíte a přejdete na nový model. Tuhle možnost také jistě ocení studenti, a to i díky podpoře Apple Pencil, která dovolí skicovat, kreslit, nebo psát pohodlně poznámky.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

