Nová dokovací stanice Baseus zvládne téměř vše, nechybí ani bezdrátová nabíječka

- Hledáte výkonnou dokovací stanici? Baseus představil své želízko v ohni
- Nabídne 14 portů a nabíječek pro všechny případy, včetně 25W bezdrátové nabíječky
- K dispozici by měla být v dubnu za přibližně 5 tisíc korun
Čínská značka příslušenství Baseus má poměrně dobré jméno a kvalitní produkty, ostatně řadu z nich používáme také my v redakci. Ať už potřebujete spolehlivé nabíječky a kabely, není od věci do svého výběru zařadit také produkty od této společnosti, které jistě i vám udělají dobrou službu. Jenže co v případě, kdy potřebujete pro svou práci nějaký ten plnohodnotný dok, který znatelně rozšíří vaše možnosti připojení (nejen) periferií? Právě pro vás nyní Baseus představil na veletrhu CES v Las Vegas dokovací stanici s názvem Spacemate RD1 Pro.
Dokovací stanice pro všechny případy
Ta v sobě ukrývá poměrně hodně možností, jak rozšířit portovou výbavu vašeho počítače či notebooku. Konkrétně v sobě ukrývá 14 různých konektorů a jednu vychytávku navíc, přesněji – dvojici HDMI, čtyři USB typu C, čtveřici USB typu A, gigabitový Ethernet port typu RJ-45 a dva sloty pro UHS-I SD a micro SD karty. Onou vychytávkou navíc je poté bezdrátová nabíječka standardu Qi2 s výkonem 25 W, což je ideální pro nabíjení moderních chytrých telefonů jakž takž solidní rychlostí.
Dokovací stanice zvládne přenášet obraz na jeden monitor ve 4K při 120 Hz, nicméně pokud byste chtěli ke stanici připojit dva monitory, už se budete muset smířit s mírným komppromisem v podobě 4K při 60 Hz. Porty USB-C zvládnou přenos rychlostí až 10 Gbps, což je bezesporu dostačující pro většinu myslitelné práce. Co se týče nabíjení, tady díky certifikaci PowerDelivery zvládnou USB-C porty až 100 W, přičemž pokud využijete všechny nabíjecí možnosti zároveň, dostanete se na výkon až 160 W (samozřejmě je ale nutné, abyste dok napájeli odpovídajícím zdrojem – maximální podporovaný je 180W).
Ačkoli Baseus prezentuje svou dokovací stanici Spacemate RD1 Pro jako ideálního společníka pro zařízení běžící na Windows, pochopitelně nechybí ani podpora pro majitele počítačů s Linuxem či macOS. Zajímavá je také cena, která byla stanovena na 200 dolarů, tedy přibližně pět tisíc korun s daní. K dispozici ke koupi by zařízení mělo být někdy v dubnu letošního roku.