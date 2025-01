Ztrácíte neustále kabely? Nová praktická nabíječka Baseus vás nadchne

Výrobce nabíjecího příslušenství Baseus na CESu představil praktickou 67W nabíječku Enercore CJ11

Novinka na první pohled zaujme dvojicí zabudovaných vysouvacích USB-C kabelů

Praktický adaptér si budete moci pořídit i ve verzi do auta

Po Ankeru, který na letošním CESu představil mimo jiné slunečník se solárními panely, se dostal ke slovu také Baseus. Známý výrobce nabíjecího příslušenství se pochlubil praktickou novinkou, díky níž už nikdy nebudete hledat poztrácené kabely. Přírůstek do modelové řady Enercore chce zaujmout zejména dvojicí zabudovaných vysouvacích USB-C kabelů. Jakmile máte nabito, kabely se jednoduše zasunou, aby vám z nabíječky nečouhaly. Adaptér s celým názvem Baseus Enercore CJ11 vstoupí na trh už letos v dubnu za 69,99 dolarů (cca 1 700 korun bez DPH).

Konec ztrácení kabelů

Výsuvným kabelům, které měří něco málo přes 81 cm, sekunduje jeden USB-C port, díky čemuž nabíječku využijete i s kabely s jinými konektory. S jedním připojeným zařízením dokáže adaptér dodat až 67 W energie, což vám umožní nabíjet energeticky náročná zařízení, jako je například notebook. Při použití dvou nebo tří portů pak celkový výkon nepatrně poklesne na 65 W.

Praktická nabíječka do auta

Společnost Baseus oznámila také novou nabíječku do auta. Baseus PrimeTrip VR2 Max rovněž nabízí dva vestavěné zatahovací kabely USB-C o délce téměř 80 cm a další dva porty (1x USB-C a 1x USB-A) na elegantní základně. Adaptér, který snadno připojíte do zásuvky ve vašem autě, dodává do všech čtyř portů celkem 240 W energie, přičemž z jednoho portu vyždímáte maximálně 105 W. K vydání by mělo dojít letos v dubnu za cenu 44,99 dolarů, tedy cca 1 100 korun bez DPH.

Značný zájem mezi všemožným nabíjecím příslušenstvím vzbudil na veletrhu CES v Las Vegas zejména slunečník s názvem Solix Solar Beach Umbrella od společnosti Anker, který je vybavený pokročilými solárními články. Ty podle výrobce dokáží díky energii ze Slunce vyprodukovat výkon až 100 W, jenž můžete distribuovat prostřednictvím konektorů USB-C či XT-60.