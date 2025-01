Ani na pláži vám nedojde šťáva. Anker představil 100W slunečník se solárními panely

Anker se pochlubil se slunečníkem vybaveným solárními panely

Ty využívají perovskit a a společně dokáží vyprodukovat výkon až 100 W

O ceně a dostupnosti toho bohužel mnoho nepadlo

Léta jsou rok od roku delší a teplejší, což se nevyhnulo ani našim zeměpisným šířkám. Sluneční paprsky ale lze využít také v náš prospěch, o což se nyní snaží známá firma vyrábějící příslušenství Anker. Ta na veletrhu CES v Las Vegas prezentovala mimo jiné svůj slunečník s názvem Solix Solar Beach Umbrella, který disponuje novou generací solárních článků vyrobených z perovskitu a který jsme měli možnost prohlédnout přímo na výstavišti. Díky tomu může vyprodukovat až 100 W, které lze využít v rámci XT-60 nebo USB-C. Tento slunečník umožní například pohánět přenosnou chladničku Solix EverFrost 2 Electric Cooler, taktéž od Ankeru.

Slunečník se solárními panely

Solární články využívající perovskit jsou relativně novou technologií, která v řadě ohledů překonává články na bázi křemíku, jež se používají ve většině dnešních solárních panelů. Anker tvrdí, že její perovskitové články nabízejí o 30 % lepší výkon než krystalické křemíkové solární články při jasném světle a dvojnásobnou účinnost při slabém světle. Solární články na bázi křemíku mají v současnosti maximální účinnost kolem 24 %, přičemž teoretická účinnost se blíží 30 %.

Solární panely, které využívají perovskitovou vrstvu, mohou absorbovat ještě více světla, neboť mohou být optimalizovány pro modrou složku světelného spektra, zatímco křemíkové články získávají energii z červené části. Díky tomu lze dosáhnout účinnosti až 43 procent, což je poměrně razantní nárůst. Perovskitovou vrstvu lze navíc vyrobit z levných a běžně dostupných materiálů.

Co zůstává otázkou je účinnost konverze a životnost, která je u tohoto materiálu už delší dobu problémem. Neznáme ani další detaily, jako je kupříkladu hmotnost slunečníku nebo cena. Co ale víme je výška, která je 215 centimetrů a průměr, který se zastavil na hodnotě 190 centimetrů. Slunečník má také stupeň krytí IP67, takže by měl vydržet nejen v našich podmínkách, ale také na pláži u moře. Pokud jde o dostupnost, ta je naplánovaná na letošní rok.