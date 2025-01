Herní židle s vyhříváním a chlazením? Razer na CES představil koncept projektu Arielle

Známý výrobce herního příslušenství Razer, představil na veletrhu CES 2025 svůj nejnovější koncept herního křesla s názvem Project Arielle. Křeslo je navrženo tak, aby svým uživatelům poskytlo maximální pohodlí díky zabudovaným funkcím pro vytápění a chlazení.

Project Arielle má na opěradle umístěný ventilátorový systém, který nabízí až tři nastavitelné rychlosti ventilátoru. Ty umožňují personalizované chlazení během intenzivních herních chvil. Na základě slov společnosti Razer lze prostřednictvím proudění vzduchu snížit vnímanou teplotu o 2 – 5 °C v suchém prostředí.

Whether you’re on a hot streak or need to cool down, Project Arielle has your back. https://t.co/Ke9AjOyhlX

Meet the world’s first gaming chair with integrated heating and cooling technology. The future of gaming comfort, now experienced at #CES2025Razer. pic.twitter.com/iqtN0m5IrK

