Filmové žně u PlayStationu! Na stříbrné plátno míří Horizon i Helldivers

Produkční společnost PlayStation Productions chystá filmy na motivy známých herních značek Horizon a Helldivers

Pro streamovací platformu Crunchyroll vznikne anime na motivy akční hry Ghost of Tsushima

Už v dubnu má premiéru druhá řada seriálu The Last of Us, podívejte se na novou ukázku

Produkční společnost PlayStation Productions během své tiskové konference na veletrhu CES oznámila, že chystá filmové adaptace dvou předních herních značek Horizon a Helldivers. Snímek o robotických dinosaurech zaštítí Columbia Pictures, zatímco filmová verze patrně nejpřekvapivějšího hitu loňského roku Helldivers vznikne přímo ve studiích Sony Pictures. Oba snímky se nacházejí teprve v počátečních fázích příprav, nicméně už teď je více než jasné, že v Sony chtějí navázat na povedené projekty z posledních let, ať už jde o závodní film Gran Turismo či seriály Twisted Metal nebo The Last of Us.

Druhý pokus pro Horizon

Na motivy akčního RPG Horizon Zero Dawn měl původně vzniknout hraný seriál od Netflixu pod taktovkou zkušeného tvůrce Steva Blackmana, který však loni produkci z neznámých důvodů opustil a nedokončený projekt skončil v šuplíku. Nyní se tak postapokalyptický příběh pokusí odvyprávět filmaři z Columbia Pictures. Příběh bude kopírovat události z první hry, v níž hlavní hrdinka Aloy pátrá po svém původu mezi troskami futuristického světa, obývaného robotickými dinosaury.

Ghost of Tsushima jako anime

Výsledkem spolupráce mezi japonskou produkční společností Aniplex a americkou streamovací platformou Crunchyroll, která od roku 2021 patří Sony a zaměřuje se na filmy a seriály z východní Asie, by mělo být nové anime na motivy populární hry Ghost of Tsushima, v níž se v roli samuraje Jina Sakaie snažíte ochránit japonský ostrov Tsushima před invazí Mongolů.

V závěru tiskové konference se na pódiu objevil Neil Druckmann, kreativní ředitel herního studia Naughty Dog, aby představil novou upoutávku na očekávanou druhou sérii The Last of Us, která dorazí na streamovací službu Max už v dubnu. Na který z chystaných projektů se těšíte nejvíce? Dejte nám vědět v komentářích.