Známe námět příštího filmu Christophera Nolana. Půjde o adaptaci proslulého eposu od Homéra

Oceňovaný režisér Christopher Nolan chystá filmovou adaptaci eposu Odysseia – jednoho z vrcholných literárních děl antiky, jehož autorství je připisováno známému řeckému básníku Homérovi. Informace se objevila na sociálních sítích produkční společnosti Universal Pictures, pro kterou Nolan v loňském roce natočil oceňovaného Oppenheimera. Premiéra snímku s názvem The Odyssey je v tuto chvíli naplánovaná na filmařův tradiční letní termín, konkrétně na 17. července 2026.

Rozsáhlá epická báseň vypráví o desetileté cestě krále Odyssea, který se vrací z Trojské války na svůj rodný ostrov Ithaka a zažívá při tom všemožná dobrodružství, ve kterých vystupují postavy z řecké mytologie. Zástupci studia Universal pak snímek popisují jako mýtický akční epos, který se bude natáčet na různých místech po celém světě pomocí nové filmové technologie IMAX.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.

