Návrat na Arrakis. Seriál Dune: Prophecy dostane druhou řadu

První série seriálu Duna: Prophecy (u nás s podtitulem Proroctví) se nevyhnutelně chýlí ke svému konci. Poslední část šestidílného seriálu s názvem Panovačný nepřítel se na VOD platformě MAX objeví už 22. prosince. Fanoušci se však už nyní mohou těšit na druhou řadu, jejíž oficiální potvrzení přichází přímo od stanice HBO. Seriál slouží jako prequel k filmovým Dunám od kanadského režiséra Denise Villeneuvea a zaměřuje se na původ religiózní skupiny Bene Gesserit, jejíž členky oplývají nadlidskými schopnostmi.

Seriál, který měl premiéru v listopadu, se odehrává dlouhých 10 000 let před událostmi úspěšných filmových adaptací. V hlavních rolích vystupují Emily Watson (Černobyl, Malé ženy) a Olivia Williams (Otec, Koruna) jako dvě sestry Harkonnenovy, které stojí u vzniku sekty známé jako Bene Gesserit.

The saga continues.

The HBO Original Series #DuneProphecy has been renewed for Season 2 on Max. pic.twitter.com/hBK8SCrgcG

— Max (@StreamOnMax) December 19, 2024