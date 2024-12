Idris Elba a Keanu Reeves ve filmu na motivy Cyberpunku? Byla by to pecka, hlásí britský herec

Herci Keanu Reeves a Idris Elba se potkali v herním Cyberpunku a nyní i ve filmovém Sonicovi

Podle Elby by bylo skvělé, kdy se oba herci sešli také u natáčení filmového Cyberpunku

Hraný film na motivy oblíbené hry je v přípravě, do cíle má však ještě velmi daleko

Ptáte se, co pojí známého britského herce Idrise Elbu s Keanu Reevesem? Přinejmenším je to úspěšná spolupráce na dvou projektech ve spojitosti s videohrami. Konkrétně se jedná o příběhové rozšíření Phantom Liberty pro úspěšný Cyberpunk 2077, v němž se Elba zhostil role tajného agenta Solomona Reeda. Oba pánové se znovu sešli při natáčení očekávaného filmu Sonic 3, tentokrát pochopitelně na motivy legendární herní série s nebezpečně rychlým ježkem v hlavní roli.

Reeves + Elba = pořádná jízda

A právě v rámci propagační kampaně ke třetímu Sonicovi se Elba pro magazín ScreenRant rozpovídal o možné filmové adaptaci Cyberpunku. Nikoho ostatně příliš nepřekvapí, že když byl dotázán, zda by se chtěl objevit po boku Reevese ve filmu podle úspěšné hry, vypadal velmi nadšeně. „No teda, to je skvělá otázka. Myslím, že pokud existuje látka, která by mohla mít filmové ztvárnění, tak by to mohl být Cyberpunk 2077,“ vysvětlil Elba s tím, že kdyby se jejich postavy potkaly na stříbrném plátně, byla by to určitě pořádná jízda.

Zatímco Elba je součástí Cyberpunku od loňského rozšíření Phantom Liberty, Reeves ve hře působí od samého začátku v roli excentrického rockera Johnnyho Silverhanda, jehož vědomí se nachází na kybernetickém biočipu, který v sobě nosí hlavní postava hry jménem V. Hvězda Matrixu se stala jednou z hlavních tváří Cyberpunku od chvíle, kdy v roce 2019 vystoupila na tiskové konferenci Xboxu, která byla součástí dnes již neexistujícího herního veletrhu E3 v Los Angeles.

Na obzoru další animák

O přípravách hraného filmu na motivy Cyberpunku víme už od roku 2023. Polské studio CD Projekt RED se tehdy pochlubilo uzavřením partnerství s americkou zábavní společností Anonymous Content. Chystaný projekt se však patrně stále nachází v rané fázi vývoje. Fanoušky tak může těšit alespoň nedávná zpráva, že v Netflixu vzniká další animák po vzoru povedeného seriálu Edgerunners.