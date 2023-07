T-Mobile má nejlepší síť. V nezávislém testu Ookla obhájil první místo

Tuzemský T-Mobile znovu získala prvenství v nezávislém testu společnosti Ookla

Může se pyšnit nejlepším pokrytím a nejrychlejší mobilní sítí v Česku

Ocenění vychází z více než 154 milionů měření pokrytí a 185 tisíc testů rychlosti mobilních dat

Operátor T-Mobile obhájil své prvenství mezi českými mobilními operátory a potvrdil tak svou stabilní vysokou úroveň poskytovaných služeb. Prestižní ocenění Ookla Speedtest Awards získal již podruhé jak za nejlepší mobilní pokrytí, tak i za nejrychlejší mobilní síť. Vzhledem k úspěchu v obou kategoriích si navíc operátor odnáší i celkové ocenění Ookla Speedtest Awards za nejlepší mobilní síť v České republice.

První místo mezi českými operátory

Hodnocení kvality pokrytí mobilní sítě vychází z více než 154 milionů měření dostupnosti T-Mobile mobilní sítě na více než 297 tisících místech po celém území České republiky. Síť T-Mobile získala celkové Coverage Score s hodnotou 668 bodů a první místo mezi českými operátory.

„I přes ekonomicky náročné období naše investice do rozvoje sítí neklesají. Neustále nejen budujeme a modernizujeme naši síť, ale zvětšujeme její kapacitu a taky investujeme do dalšího rozšíření spektra. Všechny naše kroky směrují k jednotnému cíli – nabídnout zákazníkům perfektní, spolehlivou a co nejrychlejší službu špičkové kvality. Těší nás, že kvalitu naší sítě potvrzují i nezávislá měření,“ komentuje další ocenění Vladan Peković, ředitel technologií a IT společností T-Mobile a Slovak Telekom.

Hodnocení za nejrychlejší mobilní síť staví na analýze více než 185 tisíc měření rychlosti stahování a odesílání dat v mobilních sítích, která provedli uživatelé mobilní aplikace Speedtest od společnosti Ookla na více než 42 tisících unikátních mobilních zařízeních po celém území České republiky ve 1. pololetí roku 2023.

„Na základě hloubkové analýzy spotřebitelských testů v rámci Speedtestu byl T-Mobile oceněn za nejrychlejší mobilní sítí, nejlepší mobilní síť z hlediska pokrytí a nejlepší mobilní sítí v České republice v rámci ocenění Ookla Speedtest Awards,“ řekl Stephen Bye, prezident a generální ředitel společnosti Ookla, divize společnosti Ziff Davis. „Tato ocenění jsou udělována operátorům mobilních sítí, kteří prokazují výjimečnou rychlost a výkon ve srovnání s ostatními významnými mobilními sítěmi na trhu za 1. až 2. čtvrtletí roku 2023. Těší nás, že můžeme ocenit společnost T-Mobile za tento úspěch, který je výsledkem jejího neochvějného soustředění na poskytování špičkových síťových služeb svým zákazníkům.“

V rámci všech českých operátorů byla zjištěna střední hodnota (medián) rychlosti stahování dat (downloadu) 48,74 Mb/s, odesílání dat (uploadu) 15,10 Mb/s a doby odezvy (latence) 23 milisekund. V síti T-Mobilu byl zjištěn medián downloadu 66,77 Mb/s, uploadu 19,40 Mb/s a latence 23 milisekund. T-Mobile získal celkové Speed Score 71,23 bodů a odnáší si ocenění za nejrychlejší mobilní síť v České republice.