T-Mobile láká na tarif s Netflixem! Spočítali jsme, že samostatně vyjde levněji

T-Mobile mírně protočil svou řadu tarifů Next

Nejvyšší je o sto korun dražší a máte k němu Netflix na rok zdarma

Nicméně jak jsme vypočítali, pro většinu lidí je výhodnější si Netflix platit samostatně

Netflix vloni prošel celkem drastickým zdražením o 70 korun. Nejvíce se to promítlo u nejvyššího tarifu Premium, který už nepořídíte za 319 korun měsíčně, nyní stojí 379 korun. Existují přitom způsoby, jak na předplatném Netflixu ušetřit. Například operátora T-Mobile nabízí možnost získat Netflix zdarma na celý rok při zakoupení jednoho konkrétního tarifu. Spočítali jsme za vás, jestli se to vůbec vyplatí.

T-Mobile láká na Netflix zdarma

Klíčovým pojítkem je sada nových tarifů Next operátora T-Mobile. O těch jsme informovali už v létě loňského roku, k dispozici jich je 7 a u dvou nejvyšších ještě tehdy operátor nabízel v ceně i streamovací službu Max. Tato výhoda nepominula, roční kupon na Max získáte i nyní. Jenže tarif Next Extra neomezeně 5XL navíc podražil o stovku na současnou cenu 1 785 korun měsíčně.

To je hodně peněz na mobilní tarif, souhlas. V rámci něj máte k dispozici neomezené volání, SMS i data, navíc bez omezení rychlosti. Součástí je i neomezené volání na evropská čísla, 91 GB měsíčně pro surfování v evropském roamingu a 10 GB ročně pro surfování mimo EU v zónách A a B. Na rok pak získáte ještě předplatné AlzaPlus.

Úplnou novinkou, která přichází s již zmíněným zdražením, je možnost získat k tarifu základní Netflix Basic na 12 měsíců od podepsání smlouvy zdarma. Pakliže se spokojíte s tímto základním balíčkem, nemusíte za Netflix celý rok platit vůbec nic. Pokud chcete vyšší tarif, doplatíte měsíčně jen rozdíl v ceně: 70 korun u tarifu Standard a 140 korun u Premium.

Spočítali jsme, jestli je to výhodné

Jak tedy můžete ušetřit? Pokud používáte dražší tarif u některého z konkurenčních operátorů, můžete přejít k T-Mobilu a odpadne vám měsíční taxa za streamovací službu. Ale pozor: abyste ušetřili, musíte za tarif zaplatit minimálně 1 546 korun měsíčně. Jakákoliv nižší částka moc k přechodu neláká, protože platit si Netflix separátně je v takovém případě výhodnější. Ukážeme si to na propočtu:

Netflix samostatně stojí 239 korun měsíčně – na 12 měsíců tedy 2 868 korun

Tarif Next Extra neomezeně 5XL stojí 1 785 korun měsíčně – na 12 měsíců tedy 21 420 korun

Vaším cílem je tedy někde ušetřit zmíněnou roční částku 2 868 korun za Netflix. Pokud používáte u T-Mobilu či u kteréhokoliv jiného operátora tarif s běžnou cenou od 500 do 1 000 korun měsíčně, nabídka magentového operátora pro vás nedává smysl. To bohužel platí i pokud byste využívali druhý nejdražší tarif T-Mobilu Next neomezeně 4XL za 1 385 korun měsíčně. Výpočty jsou v tomto případě jednoduché:

Za tarif operátora zaplatíte při nejhorším 1 385 korun měsíčně – 16 620 korun ročně (většinou ale méně, pokud platíte maximálně 1 000 korun za jedno číslo)

Netflix samostatně za 2 868 korun ročně – dohromady s tarifem tedy 19 488 korun ročně

Přechod na vyšší tarif jen kvůli Netflixu tak za žádných okolností nedává smysl. V tomto konkrétním případě byste platili navíc 1 932 korun za rok, pravděpodobně ale mnohem víc, pokud využíváte levnější tarif. T-Mobile rovněž láká na slevu v rámci Magenta 1, kdy můžete tento „netflixový tarif“ získat jen za necelých 1 400 korun měsíčně. Musíte však počítat s dalšími výdaji na internet, digitální televizi a podobně, jinak na slevu nemáte nárok. Proto jsme tuto možnost z výpočtů vynechali, soustředíme se pouze na cenu samostatného tarifu.

Abychom byli fér, operátor nabízí Netflix zdarma i novým zákazníkům digitální televize Magenta TV, případně novým zákazníkům optického internetu. Konkrétně k podpisu rozdává Netflix Premium na 2 měsíce zdarma, tato akce platí do 31. května. Pokud vás tyto služby lákají, Netflix vezměte jako příjemný dárek „od cesty“. Nicméně houfně přecházet na nejdražší mobilní tarif v zemi jen kvůli 12 měsícům Netflixu pro většinu z vás nebude výhodné.

