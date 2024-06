Nové tarify T-Mobile Next: už od 500 korun, u konkurence nic takového nenajdete

T-Mobile se vytasil s nabídkou nové generace tarifů Next

Ty kombinují dosud známé specifikace s neokoukanými výhodami

Rozmezí nových tarifů se pohybuje od 500 do 1 600 korun

T-Mobile na začátku léta představil řadu zcela nových tarifů Next, které kombinují dosud nevídané specifikace a výhody. Dle slov operátora nově nadesignované tarify reflektují poptávku a trendy v oblasti služeb. V portfoliu T-Mobilu jde o úplnou revoluci, tarify Next jsou velice rozmanité a cílí na fanoušky neomezených dat, studenty a něco si v nich najdou i šetřiví zákazníci.

T-Mobile Next: co to je?

Tarify T-Mobile Next lze vnímat vlastně jako úplně běžné tarify, jen s několika málo výhodami. U vyšších neomezených nabídek se však ke slovu dostávají i exkluzivní benefity v rámci programu Magenta Moments, jako je předplatné Alza Plus+ nebo přístup ke streamovací platformě Max.

Portfolio tarifů Next bude dostupné k pořízení od 25. června a v zásadě nahrazuje původní nabídku operátora, přestože k přesunování zákazníků docházet nebude. Svým širokým zacílením má nabídka Next slušnou ambici přilákat velkou masu i současných zákazníků T-Mobilu.

Úplně přesně je tarifní řada Next určena koncovým a firemním zákazníkům bez rámcové smlouvy. Navíc je pro zájemce, kteří přejdou na nové tarify Next do 31. srpna, připraven bonus – dva měsíce v novém tarifu za cenu původního.

Neomezené tarify a řada výhod

Vlajkovou lodí z portfolia Next jsou neomezené datové tarify, ke kterým operátor rozdává výhody ve spolupráci s výše zmíněnými partnery. Tarify se jmenují stejně jako doposud: Neomezeně XL, 2XL, 4XL a 5XL (3XL jaksi vypadlo) a nabízí i vesměs totožné specifikace.

Rozdíly jsou spíše dílčí, například větší počet GB k prosurfování plnou rychlostí než dojde ke zpomalení, ale třeba také velký 10GB balíček pro roaming (A + B). Všechny tarify Next, včetně těch nejlevnějších, nabízí extra ochranu před podvodnými odkazy OnNet Security. Jde o volitelnou bezpečnostní funkci, která je v ceně každého tarifu.

Hlasové tarify Next pro méně náročné

Kromě plně neomezených se v kategorii Next nachází i lacinější tarify s neomezeným voláním a SMS, plus nějaká ta data ve FUPu. Nabídka sestává z tří možností: 5, 8 nebo 12 GB. Součástí všech je 5G internet, služba Pořád online, opět i OnNet Security a u dvou vyšších i neomezená data na každý víkend v měsíci.

Třeba právě to je úplná novinka a silný argument pro tarify nové generace. Na druhou stranu, ani u jednoho z těchto levnějších tarifů (cenové rozmezí cca 600 až 750 korun) nezískáte v ceně předplatné Alza Plus+ či streamovací platformu Max.

Levnější tarify NextU pro mladé

T-Mobile s novou nabídkou myslí i na mladé zákazníky do 27 let. Pro ty úplně nejmladší je tu Next Junior s omezenou porcí SMS i minut pro volání, avšak slušnou porcí dat 3 GB. Juniora doplňuje NextU s neomezeným voláním, SMS a 12 GB dat a pak duo plně neomezených tarifů pro mladé.

U toho nejvyššího, s cenou 905 korun měsíčně, získají zákazníci lákavou výhodu v podobě předplatného Alza Plus+. Kromě výhod ve spolupráci s Alzou a Maxem mají všichni zákazníci T-Mobilu k dispozici celou sadu benefitů v rámci programu Magenta Moments. Další velká partnerství mají dorazit ještě do konce roku.

Výhod tarifů T-Mobile Next?

V porovnání s konkurencí působí současná nabídka T-Mobilu minimálně zajímavě. O2 ani Vodafone u svých tarifů nenabízí například neomezená data na víkend a příjemným ozvláštněním dražších tarifů je také bezplatný přístup k Alze a VOD službě Max. Konkurence povětšinou podobné výhody omezuje pouze na své tarify digitálních televizí.

Na druhou stranu, T-Mobile se úplně nesnaží útočit cenou, oproti svým sokům je tedy o něco dražší. Možná právě tím ukazuje, kam se trend tarifů bude posouvat: operátoři nebudou zlevňovat, spíše budou čím dál oblíbenější tarify, ke kterým kromě minut a dat dostanete i nějakou „externí“ výhodu, třeba pávě televizní předplatné a podobně.