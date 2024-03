T-Mobile je novým generálním partnerem Colours of Ostrava. Slibuje opět perfektní pokrytí

Operátor T-Mobile se stává třetím generálním partnerem Colours of Ostrava

Na festivalu bude zajišťovat kvalitní a bezpečnou mobilní síť

Stejnou úlohu měl i loni, provoz byl bezproblémový i díky trojici mobilních BTS

Operátor T-Mobile letos rozšířil řady generálních partnerů největšího českého hudebního festivalu Colours of Ostrava. Zastoupení společnosti to oznámilo na speciálním prebriefingu k festivalu, který se bude konat v létě v moravskoslezské metropoli.

T-Mobile na Colours of Ostrava

Již v rámci loňského ročníku stál T-Mobile v řadách hlavních partnerů, konkrétně byl elementárním technologickým partnerem. Od letošního ročníku magentový operátor rozšířil řady generálních partnerů, kam patří také Česká spořitelna, Orlen Unipetrol a samozřejmě statutární město Ostrava. Není známo, jak dlouho bude takto úzká spolupráce T-Mobilu a Colours trvat.

T-Mobile bude mít letos na starosti konektivitu a zajištění rychlé, bezpečné a spolehlivé sítě. Ať už pro telefonování, nebo pro 4G a 5G mobilní internet. Colours of Ostrava standardně navštěvuje mezi 30–40 tisíci lidmi, nejčastěji z Česka, operátor nicméně přiznává, že vloni zaznamenal značnou roamingovou účast ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska nebo Německa.

Loni T-Mobile zajišťoval dostupnost signálu po celém areálu Dolních Vítkovic třemi strategicky umístěnými mobilními BTS stanicemi. V průběhu čtyř festivalových dní naměřil operátor průměrnou rychlost přenosu 285 Mb/s a bylo přeneseno takřka 18 TB dat.

Ve spolupráci s Českou spořitelnou pak T-Mobile zajišťoval stabilní připojení, aby bylo možné celý festival provozovat tzv. cashless, tedy bezhotovostně. Každý stánek, restaurace a foodtruck disponoval bezkontaktním terminálem připojeným k mobilnímu internetu. Jako jeden z generálních partnerů obdržel T-Mobile také vlastní stage, která ponese název T-Mobile stage.

Výhody pro klienty

„Máme velkou radost, že po loňském pilotu můžeme i letos přinést naše špičkové moderní technologie do prostředí festivalu Colours, který se pevně usadil mezi hlavní letní multižánrové hudebně-kulturní akce v Evropě,“ uvedl finanční ředitel T-Mobilu Pavel Hadrbolec.

U příležitosti oznámení nového generálního partnera zároveň Hadrbolec velmi nekonkrétně lákal na výhody, jež čekají na klienty T-Mobilu, kteří se na festival vydají: „Pro naše zákazníky přinášíme pochopitelně řadu výhod v mobilní aplikaci v sekci Magenta Moments, kde na ně již brzy bude čekat v rámci této hudební akce super překvapení.“

Na oblíbeném festivalu Colours of Ostrava letos vystoupí například Lenny Kravitz, James Blake, Tangerine Dream nebo mistři nového roku Queens of the Stone Age. Dnes dopoledne vedení festivalu představilo také poslední tři přírůstky: švédskou popovou hvězdu Zaru Larsson, Seana Paula a americké alt-popové duo Sofi Tukker.