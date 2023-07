Peníze nechte doma! Na Colours of Ostrava zaplatíte pouze kartou či mobilem

Největší český hudební festival Colours of Ostrava je nově plně bezhotovostní

U stánků, v obchodech i v barech lze platit pouze kartou, Visa i Mastercard

Akceptovány jsou samozřejmě i služby jako Apple Pay, Google Pay a další

Ve středu 19. července v podvečer byl zahájen 20. ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava. V rámci slavnostního startu vystoupil na pódiu také Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny, jednoho z hlavních partnerů festivalu. Oznámil něco, o čem se vědělo již před zahájením – letošní ročník bude cashless, platit tedy půjde pouze platební kartou, respektive bezkontaktními platebními službami.

Bezhotovostní Colours of Ostrava

Již na konci května oznámilo tiskové oddělení ostravského festivalu celkem zásadní organizační novinku. Na rozdíl od předešlých ročníků, ten letošní je plně bezhotovostní. To znamená, že všichni prodejci a stánkaři mají povinnost přijímat platební karty a zároveň nepřijímají hotovost.

„Nikde nebudeme přijímat finanční hotovost – ať už jde o stánky s pitím, jídlem, merchandisingem, zbožím či služby jako úschovna. Je nám jasné, že jde o velkou změnu, ale věříme, že ji oceníte stejně jako návštěvníci na mnoha dalších akcích. Zkušenost ze zahraničních festivalů říká, že platby kartami přispějí k rychlejší a komfortnější obsluze,“ uvádí Colours na svých stránkách.

Důležité je upozornit, že nejde o cashless systém známý z jiných festivalů, kdy návštěvníci nosí na rukou náramek s čipem či token po kapsách, který si musí dobíjet, a tím platí. Všichni stánkaři a prodejci disponují klasickými platebními terminály, akceptují tedy běžné vkládací karty, stejně jako bezkontaktní platební karty a platební systémy, jako Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay a podobně. Platit tak lze hodinkami i mobilním telefonem.

Nemáte kartu? Kupte Benefit Plus

Co ale dělat, když kartu nevlastníte? Vedení Colours to vyřešilo chytrým způsobem. V označeních stáncích u hlavní brány si můžete za 1 000 nebo 2 000 Kč koupit přednabitou Benefit Plus kartu, která funguje jako každá jiná Visa či Mastercard. Bohužel, podle našich informací z místa dění, byly karty vyprodané již během prvního dne. Obsluha nás tedy informovala, že karty je možné znovu dobít, přestože to původně v plánu nebylo.

Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že stánkaři skutečně dodržují pravidla bezkontaktního placení a hotovost berou pouze do označených kelímků coby spropitné. Určitě to neznamená, že by se na festivalu neobjevovaly fronty, jsou ale v menší míře než ve srovnání s loňským rokem. Jinak je organizace na festivalu příkladná, na čemž má svůj podíl i T-Mobile, jeden z hlavních partnerů, který v celém areálu Dolních Vítkovic zajišťuje 5G připojení.