Switch je nejprodávanější konzolí Nintenda, na celkové prvenství chybí jen 5 milionů kusů

- Nintendo může slavit velký úspěch, s konzolí Switch se trefilo do černého
- Za poslední kvartál se Switch stal oficiálně nejprodávanější konzolí v historii Nintenda
- Na první místo, které okupuje PlayStation 2, mu schází přibližně 5 milionů prodaných kusů
Japonská společnost Nintendo se dá považovat za definici úspěchu. I když ne všechny konzole giganta z Kjóta se setkaly s úspěchem (že, Wii U?), ostatní lze považovat za mimořádný úspěch, ať už jde o první Nintendo Wii, Game Boy nebo třeba handheld DS. Právě poslední zmiňovaný patřil dlouhá léta k tomu nejúspěšnějšímu hardwaru od Nintenda, když měl na svém kontě přibližně 154 milionů prodaných kusů, čímž se v historických tabulkách řadil na celkové druhé místo. Nyní má ale Nintendo novou metu, ke které bude vzhlížet.
Switch útočí na pozici nejprodávanější konzole všech dob
Asi není velkým překvapením, že onou nejúspěšnější konzolí v dějinách Nintenda je hybridní zařízení Switch, které aktuálně hlásí přes 155 milionů prodaných zařízení. Po velkém neúspěchu v podobě Wii U, kdy zákazníci netušili, zda se jedná o novou konzoli, či jen o periferii k původnímu Wii (což se odrazilo na více než 13 milionech prodaných kusů oproti více než 100 milionech prodaných konzolí Wii), šlo o velký risk – Switch nejenže šel do prodeje dříve, než konkurence v podobě PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, ale navíc vsadil na výrazně slabší hardware.
To se ale nicméně ukázalo jako konkurenční výhoda, neboť krátce po představení velkých rivalů vypukla celosvětová čipová krize a Ninetndo bylo de facto jedinou konzolí, kterou jste si mohli bez větších problémů zakoupit. Vývojáři si navíc s vývojem dokázali příkladně poradit a vytvořit světy, které nepotřebovaly surový výkon, aby se z nich tajil dech. Dobrým příkladem toho je i jeden z nejúspěšnějších launchových titulů vůbec, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, který je hodnocen jako jedna z nejlepších her všech dob, a to i přes to, že se jednalo o port Wii U verze.
Nintendo Switch má každopádně před sebou už jen jediného konkurenta, kterým je legendární PlayStation 2, jehož se v různých verzích prodalo okolo 160 milionů kusů. Vzhledem k tomu, že Switch už dostal v loňském roce nástupce, bude obtížné tuto metu překonat, nicméně nejedná se o nereálný cíl. O druhý Switch je ovšem enormní zájem – aktuálně se druhá generace chlubí přibližně 17 miliony prodaných kusů, čímž za méně než rok překonala celkové prodeje Wii U, takže je otázkou, zda Nintendo neukončí prodej prvního Swtiche dříve, než se stane nejprodávanější konzolí všech dob.