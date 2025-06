Stýská se vám po WordPadu? Poznámkový blok pro Windows 11 dostane příjemné novinky

Poznámkový blok ve Windows 11 se brzy naučí formátovat text

Aplikace tak bude schopná lépe nahradit před dvěma roky zrušený WordPad

Microsoft předloni prováděl úklid systémových aplikací ve Windows 11 – některé z nich vyčlenil ze systému do obchodu aplikací, jiné zrušil úplně. Do druhé skupiny patřil i bezplatný textový editor WordPad, který byl nedílnou součástí Windows celých 28 let. Microsoft za WordPad žádnou alternativu nenabídl, pouze doporučil existující aplikace – základní Poznámkový blok a placený Word. První jmenovaná aplikace je sice na psaní delších textů nevhodná, už brzy ale nabídne funkce, které milovníky původního WordPadu nepochybně potěší.

Poznámkový blok se naučí formátovat text

Microsoft minulý týden ukázal v programu Windows Insider novou verzi Poznámkového bloku, která se od toho současného výrazně liší – do horního řádku přibyly nové ovládací prvky, které umožňují základní formátování textu. Tato funkce byla dosud této aplikaci zapovězena, pouze bylo možné písmo v celém „dokumentu“ zvětšit nebo zmenšit.

Formátování textu v Poznámkovém bloku je v prozatímní fázi velmi omezené – není možné volit font nebo velikost písma, na výběr je pouze pár přednastavených velikostí nadpisů a možnost vytvářet seznamy s odrážkami. Podporováno je rovněž tučné písmo, kurzíva a také hypertextové odkazy. Microsoft rovněž nabízí rychlý způsob, jak veškeré formátování odstranit a vrátit se k prostému textu, pro tyto účely je v horním řádku aplikace připraveno speciální tlačítko. Rovněž je možné v nastavení aplikace podporu formátování zcela zakázat.

Poznámkový blok ve Windows 11 postupně získává čím dál více schopností. Zatímco v minulých verzích Windows byla tato aplikace zakonzervována a nepřibývaly do ní žádné nové funkce, s příchodem Windows 11 rázem ožila. Microsoft do ní přidal například podporu panelového zobrazení, tmavého režimu a rovněž do ní integroval AI asistenta Copilot, který dokáže napsaný text shrnout, prodloužit, přepsat v jiném tónu apod.

Formátování textu je v tuto chvíli dostupné pouze v testovací verzi v rámci kanálu Canary a Dev, zanedlouho se snad dostane i do ostré verze systému.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.