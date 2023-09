WordPad po 28 letech končí. Z Windows zmizí po příští aktualizaci

Microsoft po 28 letech zabije WordPad

Bezplatný textový editor zmizí s příští velkou aktualizací

Náhradou mají být Poznámkový Blok a Microsoft Word

Operační systém Windows 11 je plný aplikací, které v něm přežívají takřka odnepaměti, stálicemi jsou například Poznámkový blok, Malování, Průzkumník souborů, Mapa znaků apod. V éře Windows 7/8/8.1 ležely tyto programy ladem (Microsoft chtěl dokonce nahradit Malování nahradit modernějším Malováním 3D), jejich uživatelé si je ale nenechali vzít.

Redmondští nakonec vývoj modernějších alternativ vzdali, a namísto toho začali udržovat původní programy. Vyčlenili je ze systému do Microsoft Store a postupně do nich přidávají nové funkce – Poznámkový blok se dočkal panelového rozhraní, do Malování zase přibyl tmavý režim. Očekávali jsme, že stejnou cestu Microsoft zvolí i textového editoru WordPad, jenže jak se ukazuje, jeho dny jsou definitivně sečteny.

WordPad skončí s příští aktualizací

Microsoft oznámil, že WordPad ze systému Windows 11 zcela zmizí, stane se tak při příští velké aktualizaci. Redmondští za WordPad nabízejí dvě náhrady – k otvírání TXT souborů aplikaci Poznámkový blok, k otvírání RTF, DOC, DOCX apod. pak Microsoft Word.

WordPad byl součástí systému Windows již od verze 95, tedy celých 28 let. Jednalo se o náhradu bezplatného textového editoru Microsoft Write z roku 1985 – z tohoto důvodu nejprve podporoval formát WRI, poté se dočkal podpory modernějších formátů RTF a DOC. Na rozdíl od Poznámkového bloku WordPad zvládal základní formátování textu, „plnotučnému“ Wordu se ale nikdy nepřiblížil – nikdy se nenaučil vytvářet tabulky, kontrolovat pravopis apod.

Poslední větší aktualizace WordPadu přišla s Windows 7, kdy došlo k přepracování rozhraní s pásem karet, poté již na aplikaci sedal prach. Ve Windows 10 dokonce Microsoft přidal možnost WordPad ze systému odstranit (jednalo se o volitelnou součást systému), ve výchozím nastavení však zůstal přítomen.

Zatím není jasné, jaká aktualizace WordPad z Windows odstraní – pravděpodobně se tak stane letos na podzim nebo příští rok na jaře.