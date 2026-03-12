Střílečka z první světové a roztomilý simulátor. Epic rozdává dvě hry s parádním hodnocením

- Epic Games Store se opět vyznamenal – aktuálně nabízí zdarma rovnou dvě skvěle hodnocené PC hry
- Jednou z nich je Isonzo – realistická střílečka z první osoby z 1. světové války až pro 48 hráčů
- K mání je také malebný simulátor Cozy Grove, ve kterém budete v odpočinkovém tempu pomáhat lesním duchům
Je tady další várka bezplatných PC her od Epicu. Tentokrát si můžete do virtuální knihovničky přidat poněkud nesourodou dvojici, jejímž společným jmenovatelem je velmi kladné hodnocení na Steamu. Pokud patříte k milovníkům realistických stříleček, pak byste si neměli nechat ujít akci Isonzo, která vás zavede na různorodá bojiště první světové války. Nezapomnělo se ani na hráče, kteří dávají přednost klidnějšímu zážitku – Simulátor Cozy Grove s roztomilou kreslenou grafikou totiž rozhodně stojí za zkoušku.
Isonzo
Hra Isonzo od svého vydání v roce 2022 získala hned několik herních ocenění. Jedná se o realistickou střílečku z první osoby z první světové války, která hráče přenese na bojiště v italských horách. Na první pohled se Isonzo může podobat střílečkám Tannenberg nebo Verdun, které si získrealistické herní mechanice z první světové války, a dokonce pochází od stejného vývojáře, BlackMill Games. Celkové nastavení hry je však odlišné.
Konkrétně Isonzo přináší vertikální horské mapy, laviny a lezení, které přidávají strategii založenou na výškových rozdílech. Hra nicméně podporuje zápasy pro 48 hráčů, šest tříd a přizpůsobení výbavy s více než 50 historickými zbraněmi. Na Steamu má 86% kladné hodnocení s více než 7 600 recenzemi a prodává se za 29,99 $, ale od 12. března 2026 je k dispozici jako bezplatná hra v Epic Games Store.
I když to vše zní skvěle, stojí za zmínku, že tato chystaná bezplatná hra nemá silné tutoriály, takže není vhodná pro začátečníky. Některé zápasy mohou trvat i přes 30 minut, což může být frustrující pro ty, kteří preferují rychlá kola.
Cozy Grove
Protikladem nekompromisní zákopové války je relaxační hra Cozy Grove, která hráče zavede na strašidelný ostrov, kde mají za úkol pomáhat duchům medvědů s úkoly a vracet barvy a život do prostředí.
Hra byla vydána v roce 2021 a jejím pozoruhodným aspektem jsou ručně kreslené dynamické krajiny. Prostředí se vyvíjí, jak si hráči získávají přátelství duchů a postupují v kampani trvající více než 40 hodin, která je synchronizována s reálným časem. Může se zdát podobná hře Animal Crossing, ale celkové prostředí má strašidelný nádech a nabízí zvraty poháněné příběhem.
Když není ve slevě, Cozy Grove se prodává za 14,99 $ a na Steamu má 90% kladné hodnocení s více než 3 700 recenzemi. Úkoly typu „přines to“ však mohou být někdy repetitivní a přísné denní časové limity omezují hrací dobu, což znamená, že se nejedná o hru vhodnou pro delší denní sezení.
Cozy Grove je už nyní k dispozici jako bezplatná hra v Epic Games Store. Podívejte se na přiložené, abyste získali lepší představu o těchto chystaných bezplatných hrách pro PC.