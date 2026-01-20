Střílečka Marathon v novém traileru vypadá lépe než kdy dřív. Známe i konečné datum vydání

- Autoři legendárního Halo nebo Destiny oznámili finální datum vydání jejich remaku střílečky Marathon
- Ta nabídne dnes velmi populární kombinaci extrakčního FPS a PvPvE (tedy hráč vs. hráč vs. počítač)
- Titul dorazí na Windows a konzole 5. března, s macOS jako v případě původní verze se zatím nepočítá
Rok 2026 bude podle všech indikátorů dalším skvělým obdobím pro hráče. A ukazuje se to už zkraje roku – společnost Bungie, mimo jiné tvůrci původní trilogie Halo, totiž nově pod vedením Sony Interactive Entertainment oznámili, že remake Marathon, jejich legendární střílečky z konce 90. let, dorazí na PC a současnou generací konzolí už začátkem března.
Marathon z 90. let se vrací
Marathon je multiplayerová střílečka PvPvE s prvky extrakce. Hráči se vžijí do role Runnerů, bio-kybernetických žoldnéřů, kteří v týmech až po třech vstupují na nebezpečné mapy, kde sbírají materiál a bojují jak proti počítačem ovládaným nepřátelům, tak proti dalším hráčům, což je podstatou žánru PvPvE. V tomto ohledu jde o další ambiciózní projekt po Escape from Tarkov nebo novém hitu Arc Raiders.
Původní plánované vydání v září 2025 byl přeloženo po negativních reakcích na uzavřené testování z dubna 2025, kde hráči kritizovali umělou inteligenci, hratelnost, tempo i celkový dojem z hry. Bungie reagovala masivním redesignem – sci-fi atmosféra bude temnější, systém boje byl vylepšen, došlo i na přidání dynamičtější mechaniky extrakce a prohloubení příběhu inspirovaného původními Marathon hrami z 90. let.
Dorazí v březnu na Windows a konzole
Hra byla v pohybu představena v novém traileru, který láká na předobjednávky a dovídáme se z něj i nové datum vydání – 5. března 2026. Dynamika působí mnohem lépe, grafika je příjemně stylizovaná do jakéhosi futuristického brutalismu s nádechem kyberpunku, což si tvůrci ozkoušeli už jak u Halo, tak u další své velké značky – Destiny.
Původní série Marathon z 90. let byla dlouho exkluzivní pro počítače Mac, tam ale novinka zatím nemíří. Předobjednávky jsou již dostupné na Steamu, PlayStation Store a Xbox Store s okamžitými bonusy jako digitální soundtrack. Hra tedy vychází začátkem března na PC s Windows, PlayStation 5 (Pro) a Xbox Series X|S, samozřejmostí by měl být crossplay.